Khởi công xây dựng 3 Nhà nhân ái ở Đồng Nai

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, buổi lễ khởi công có sự tham dự của nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên; đại diện các đơn vị tài trợ; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 2 xã cùng đông đảo người dân địa phương.

HINH 1 XAY NHA.jpgNhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: GIA KHÁNH

Ba hộ gia đình được hỗ trợ gồm: bà Hoàng Thị Chanh (ấp Cây Da, xã Xuân Thành), ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Nguyễn Văn Khải (ấp 6 và ấp 7, xã Đăk Lua). Đây đều là những hộ nghèo, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa bão.

Gia đình bà Hoàng Thị Chanh (60 tuổi) hiện có 13 người sinh sống trong căn nhà rộng khoảng 40 m² được dựng tạm từ năm 2010 bằng vật liệu cũ, mái và vách tôn, khung gỗ mục nát. Chồng bà bị tai nạn, sức khỏe yếu, còn bà phải đi làm thuê để nuôi cả gia đình. Trong khi đó, hai vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Thạch (71 tuổi), hội viên Hội Cựu chiến binh, đều già yếu, thu nhập chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp của nhà nước. Còn bản thân ông Nguyễn Văn Khải (58 tuổi) và vợ mắc bệnh nặng, phải nuôi 5 con nhỏ đang tuổi đi học, sống trong căn nhà tạm bợ, mái tôn gỉ sét, nền đất thấp ẩm quanh năm.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng (thứ 2 từ trái sang), Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, cùng đại diện chính quyền địa phương và chủ nhà làm nghi thức khởi công Nhà nhân ái ở xã Xuân Thành ẢNH: GIA KHÁNH

K HỞI ĐẦU CỦA HY VỌNG VÀ NIỀM TIN

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lâm Hiếu Dũng cho biết trong gần 40 năm hình thành và phát triển, Báo Thanh Niên không chỉ là cơ quan báo chí uy tín, là tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam, mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước.

Hàng trăm ngôi Nhà nhân ái, Nhà đại đoàn kết, hàng ngàn suất học bổng Nguyễn Thái Bình, hay các chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Cây mùa xuân, Cầu nối thiện tâm… đã và đang trở thành dấu ấn đẹp, khẳng định tinh thần "vì cộng đồng - vì con người Việt Nam" của tập thể những người làm báo Thanh Niên.

Chương trình hôm nay tiếp tục là một hành trình yêu thương, hành trình của niềm tin và trách nhiệm xã hội. Ba mái nhà được khởi công hôm nay sẽ sớm trở thành tổ ấm vững chãi, giúp các hộ gia đình an cư, ổn định cuộc sống, để từ đó có th m động lực vươn lên, thoát khỏi khó khăn, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Các cựu chiến binh của ấp 6, xã Đăk Lua đến chia vui cùng đồng đội Nguyễn Ngọc Thạch ẢNH: LÊ LÂM

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đến Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, những doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong nhiều năm qua. Chính sự sẻ chia, đồng hành của các doanh nghiệp đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội đến với cộng đồng. Đồng thời cảm ơn lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ VN, các ban ngành, đoàn thể xã Xuân Thành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được triển khai suôn sẻ.

C HUNG TAY DỰNG XÂY MÁI ẤM NGHĨA TÌNH

Đại diện Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai cho biết việc đồng hành với Báo Thanh Niên trong các hoạt động an sinh xã hội là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. "Chúng tôi tin rằng mỗi căn nhà được dựng lên hôm nay không chỉ mang lại niềm vui cho một gia đình, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Các cột nhà của ông Nguyễn Văn Khải đã bị mối mọt, mục nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào ẢNH: LÊ LÂM

Theo kế hoạch, 3 căn nhà sẽ do Ủy ban MTTQ VN 2 xã Xuân Thành và Đăk Lua trực tiếp giám sát thi công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Mỗi căn có diện tích khoảng 50 m², kết cấu kiên cố, phù hợp điều kiện sinh hoạt của hộ dân vùng nông thôn. Sau khi hoàn thiện, các hộ còn được hỗ trợ thêm một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp ổn định cuộc sống lâu dài.