Tại buổi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước nêu rõ, lực lượng công an và cảnh sát cơ động tỉnh cần quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, của Bộ Công an và của tỉnh Đồng Tháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải biết gần dân, dựa vào dân để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, chúc tết người dân xã Thường Thới Hậu A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp TRẦN NGỌC

Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến xã Thường Thới Hậu A, H.Hồng Ngự chúc tết, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nông dân, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới thuộc các huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng và TP.Hồng Ngự. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và ấn tượng với những kết quả phát triển KT-XH mà các địa phương giáp biên giới của tỉnh Đồng Tháp đạt được, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nông thôn mới đang ngày càng khởi sắc…

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các huyện, thành phố cần chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; chung tay xây dựng đường biên hòa bình, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia; các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, cơ sở hạ tầng để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Đến thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước, H.Hồng Ngự), Chủ tịch nước biểu dương đơn vị đã thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

* Cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phó chủ tịch nước trao tặng cho Bến Tre 10 căn nhà đại đoàn kết và số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao tặng 600 phần quà, tổng trị giá 700 triệu đồng, cho gia đình chính sách, hộ gia đình và công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.