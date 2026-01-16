Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Chung vị tết Việt - Gắn kết muôn miền' đang diễn ra tại 16 tỉnh, thành phố

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
16/01/2026 05:10 GMT+7

Chương trình 'Chung vị tết Việt - Gắn kết muôn miền' đang diễn ra tại 16 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức chương trình "Chung vị tết Việt - Gắn kết muôn miền" đang diễn ra tại 16 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Đây là chương trình trọng điểm nhằm chăm lo đời sống cho người dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Theo đó, 6.500 phần quà tết trị giá 900.000 đồng/suất đang được trao tận tay người dân và lực lượng biên phòng tại 16 tỉnh, thành trên cả nước.

'Chung vị tết Việt - Gắn kết muôn miền' đang diễn ra tại 16 tỉnh, thành phố- Ảnh 1.

Thi trang trí mâm cỗ ngày tết

Ảnh: Nguyễn Hiền

Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm ngày tết, các hương vị đặc trưng vùng miền, mang thông điệp "Chung vị tết Việt" và tiền mặt, tổng trị giá 900.000 đồng được trao tặng các hộ khó khăn và lực lượng biên phòng tuyến đầu. 

Trong tuyến hoạt động này có 7 không gian trải nghiệm văn hóa cũng được tổ chức tại các điểm dừng chân. Người dân được tham gia chuỗi hoạt động giao lưu "Vị khai xuân" như: hái lộc tại "Vị lộc may mắn", chụp ảnh tại "Vị hỷ rộn ràng", xin chữ thư pháp tại "Vị tết đậm đà từ muôn vẻ", tham gia trò chơi nhỏ tại "Tỏa vị gắn kết", gói bánh chưng - bánh tét tại "Vị phúc sum vầy" và chia sẻ câu chuyện tại "Vị tết gắn kết".

'Chung vị tết Việt - Gắn kết muôn miền' đang diễn ra tại 16 tỉnh, thành phố- Ảnh 2.

Người dân Đắk Lắk thi gói bánh

Ảnh: Nguyễn Hiền

Hoạt động này nhằm góp phần xóa bớt khoảng cách giữa các vùng miền, tạo nên một "vị tết chung" cho mỗi người dân. 

Bằng cách tập trung vào những người thầm lặng gìn giữ bình yên nơi biên cương và những gia đình còn lạc quan vươn lên trong gian khó, chương trình đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần sẻ chia. 

Đặc biệt, hoạt động tương tác trên mạng xã hội với hashtag #ChungViTetViet còn giúp kết nối người dân cả nước, tạo nên một bức tranh tết Việt đa sắc màu và giàu cảm xúc.

'Chung vị tết Việt - Gắn kết muôn miền' đang diễn ra tại 16 tỉnh, thành phố- Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng tham gia các hoạt động gắn kết cộng đồng tại sự kiện

Ảnh: Nguyễn Hiền

Chương trình 'Chung vị tết Việt - Gắn kết muôn miền' là minh chứng cho sức mạnh cộng hưởng giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân khắp mọi miền đất nước. Hoạt động được tổ chức từ ngày 10.1đến ngày 8.2.2026.

