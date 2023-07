Chương Thị Kiều tái xuất, đội tuyển nữ Việt Nam thêm vững vàng trước Bồ Đào Nha

Giá trị của Chương Thị Kiều

Trung vệ Chương Thị Kiều đánh dấu sự trở lại trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam ở cuộc so tài với đội tuyển nữ Mỹ sáng 22.7. Cầu thủ sinh năm 1995 được HLV Mai Đức Chung tung vào sân ở phút 61, đánh dấu màn tái xuất ở một giải đấu chính thức sau gần 9 tháng điều trị và phục hồi chấn thương.

Dù chưa lấy lại cảm quan không gian và nhịp chơi bóng tốt nhất khi để tiền đạo Sophia Smith vượt mặt trước khi số 11 chuyền ngược vào cho Lindsay Horan ghi bàn, nhưng những phút thi đấu sau đó cho thấy Chương Thị Kiều đã bắt nhịp với toàn đội. Trung vệ mang áo số 3 có những pha tranh chấp dũng mãnh, xoạc bóng tốt, giữ vị trí ổn định dù đã lâu không có cảm giác thi đấu.

Sự xuất hiện của Chương Thị Kiều ở World Cup 2023 dù đến sát ngày thi đấu mới bình phục chấn thương là lời khẳng định về tầm quan trọng của cầu thủ này. Ở tuổi 28, Chương Thị Kiều không chỉ là thủ lĩnh hàng phòng ngự với khả năng chỉ huy, bao quát, mà trung vệ gốc Kiên Giang còn rất toàn diện khi tranh chấp, xoạc bóng, không chiến hay cắt bóng đều tốt.

Khả năng đấu tay đôi của Chương Thị Kiều cũng ấn tượng khi dù mới trở lại, nhưng trong hầu hết tình huống đối đầu trực diện, trung vệ mang áo số 3 không để đối thủ đánh bại.

Ở trận đấu với Mỹ, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt, đặc biệt ở vị trí của Trần Thị Thu (trung vệ lệch trái) và Lê Thị Diễm My (trung vệ giữa). Các cầu thủ bọc lót và phán đoán tình huống tốt, phối hợp hỗ trợ nhau đặc biệt ở các pha ngăn chặn tấn công trung lộ hay chồng biên. Tuy nhiên, điểm trừ của hàng phòng ngự là khả năng tranh chấp tay đôi của các hậu vệ chưa tốt.

"Tôi hài lòng về tinh thần học trò, nhưng có một số pha xử lý cá nhân chưa tốt và cần rút ra bài học. Thủ môn và hàng thủ đã hạn chế được tương đối sức mạnh của đối thủ. Thủ môn Kim Thanh đã cứu nguy liên tục, các hậu vệ lăn xả cứu thua. Chúng tôi thực hiện được yêu cầu bọc lót, áp sát, khiến đối thủ không có khoảng trống để tổ chức tấn công. Dù vậy, các cầu thủ còn lúng túng, bối rối ở một số tình huống trong vòng cấm dẫn đến bàn thua", HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Sự chuyển đổi từ sơ đồ 4 hậu vệ sang 5 hậu vệ được HLV Mai Đức Chung tiến hành từ trước SEA Games 32, tuy nhiên trong bối cảnh hầu hết các đội ở giải nữ chơi sơ đồ 4 hậu vệ truyền thông, đội tuyển nữ Việt Nam cần thời gian để tổ chức phòng ngự khoa học với công thức 5-4-1 mới mẻ. Chưa kể, các trung vệ dù đã khỏa lấp khả tốt điểm yếu cho nhau, nhưng vẫn cần một cái tên đủ vững vàng, bản lĩnh và kinh nghiệm là điểm tựa.

Chương Thị Kiều là cái tên phù hợp hơn cả cho vị trí này.

Gia cố 'bức tường'

Ở trận gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ điều chỉnh lối chơi. So với Mỹ, Bồ Đào Nha non kinh nghiệm hơn, nên cơ hội để Huỳnh Như cùng đồng đội nghĩ về bàn thắng sẽ lớn hơn (dù vẫn rất khó khăn). Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không còn phòng ngự co cụm như trước Mỹ, mà có thể phần nào cởi mở hơn, các hậu vệ biên tấn công nhiều hơn,...

Dù vậy, áp lực cho hàng phòng ngự ở trận gặp Bồ Đào Nha sẽ rất khác. Ở trận ra quân, Bồ Đào Nha thua 0-1 trước Hà Lan, nhưng các học trò của HLV Francisco Neto đã gây nhiều khó khăn cho đối thủ nhờ các tiền đạo to khỏe, tranh chấp tốt và bứt tốc nhanh.

Nếu đội tuyển nữ Mỹ thiên về phối hợp đập nhả bóng ngắn, tấn công đa dạng nhờ các tiền đạo xoay xở tốt như Sofia Smith, Alex Morgan, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ chơi bóng dài, bóng bổng, tận dụng sức càn lướt của những trung phong như Jessica Silva (13 bàn sau 100 trận), Carolina Mendes (23 bàn sau 113 trận) hay Ana Borges (11 bàn sau 157 trận) để tìm bàn thắng.

90 phút trong trận gặp Bồ Đào Nha ngày 27.7 sẽ là cuộc chiến cam go về cơ bắp và sức mạnh, nơi hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam phải rất vững vàng trong những pha tranh chấp. Nếu Chương Thị Kiều kịp thời trở lại, HLV Mai Đức Chung có thể phần nào yên tâm về hàng thủ để toan tính những mục tiêu xa hơn là thuần túy hạn chế bàn thua.