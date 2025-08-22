Chương trình cầu truyền hình nghệ thuật đặc biệt 'Thời cơ vàng'

Cầu truyền hình Thời cơ vàng thể hiện hành trình 80 năm qua của đất nước dưới góc độ nghệ thuật Ảnh: BTC

Chương trình cầu truyền hình Thời cơ vàng sẽ chính thức diễn ra tại 3 điểm cầu chính là Hà Nội, Huế và TP.HCM. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Thành ủy và UBND TP.Hà Nội, Huế, TP.HCM tổ chức và thực hiện. Đây là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Với thời lượng 100 phút, chương trình không chỉ tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc mà còn giúp khán giả sống lại và cảm nhận sâu sắc tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" của Bác Hồ, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Những nội dung đặc sắc trong 'Thời cơ vàng'

Cầu truyền hình Thời cơ vàng sẽ kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại; và Bến Nhà Rồng (TP.HCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ. Sự lựa chọn này không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động mà còn là lời nhắc nhở về con đường gian lao nhưng đầy vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Trong chương trình, khán giả sẽ được gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử đặc biệt. Với vai trò của những người kể chuyện sống động, họ sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện chân thực và đầy cảm xúc. Đó là nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; đại tá - Anh hùng Tư Cang, đại tá - nhạc sĩ Doãn Nho, ông Phạm Chánh Trực, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bà Tôn Nữ Thị Ninh và nhiều nhân chứng khác.

Thiết kế sân khấu tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM Ảnh: BTC

Lấy cảm hứng từ bài thơ Học đánh cờ của Bác Hồ, chương trình đưa khán giả qua ba chương đầy cảm xúc: Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ; Kiên quyết không ngừng thế tấn công; Nhất định thành công.

Tại chương trình, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sẽ mang đến thi phẩm tâm huyết nhất của đời ông - bài thơ Đất nước. Điểm nhấn không thể bỏ qua là trích đoạn kịch Tôi và Chúng ta của Lưu Quang Vũ, sau 40 năm kể từ lần công diễn chấn động năm 1985, mang đến những thông điệp thời sự sâu sắc.

Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ tham gia Ảnh: BTC

Theo công bố từ ban tổ chức, chương trình quy tụ đông đảo sao Việt cùng tham gia biểu diễn, trong đó phải kể đến Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Hà Anh Tuấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, Khánh Linh, ban nhạc Ngũ cung, Xệ Xệ, Nguyễn Thanh Thụy, Võ Hoài Anh, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Minh Khôi...