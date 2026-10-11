Chương trình Đại nhạc hội thanh niên 2026

Diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ, chủ nhật, ngày 11.10.2026 tại Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, TP.Hà Nội, concert Đại nhạc hội thanh niên 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu năng lượng và đáng nhớ.



