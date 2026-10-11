Diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ, chủ nhật, ngày 11.10.2026 tại Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, TP.Hà Nội, concert Đại nhạc hội thanh niên 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu năng lượng và đáng nhớ.
Chương trình Đại nhạc hội thanh niên 2026
Concert Đại nhạc hội thanh niên 2026 là chương trình âm nhạc dành cho người trẻ do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, mang đến không gian nghệ thuật sôi động, trẻ trung và giàu cảm xúc, nơi những trái tim trẻ cùng gặp gỡ, kết nối và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
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