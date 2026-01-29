Chương trình đào tạo 'thực chiến' hứa hẹn lương 50 triệu/tháng sẽ tuyển sinh ra sao?

Mức lương tỷ lệ thuận với năng lực thực chiến

Vingroup vừa công bố một kế hoạch đầu tư "hào phóng" là rót tiền đào tạo nhân tài công nghệ AI thực chiến, trả "lương" cho học viên, nhưng không yêu cầu người học phải ở lại phục vụ tập đoàn.

Tuy nhiên, sau khi học xong chương trình chuyên sâu 12 tháng này, việc được các công ty công nghệ của Vingroup tuyển dụng với mức lương hứa hẹn lên đến 50 triệu đồng/tháng sẽ là ước mơ của nhiều ứng viên. Vậy, những ai sẽ là đối tượng được tuyển sinh để tham gia chương trình đặc biệt này?

Sinh viên Trường ĐH VinUni tham dự VinUni Hackathon 2025 chủ đề "AI trong việc kiến tạo việc làm và doanh nghiệp của tương lai"

Theo thông báo của Trường ĐH VinUni, đơn vị đảm nhiệm hoạt động đào tạo cho chương trình "Al thực chiến" thì đây là chương trình đào tạo nguồn nhân lực AI "làm được việc" thông qua mô hình đào tạo tinh gọn, tốc độ; cùng cơ hội việc làm với mức lương đặc biệt hấp dẫn tỷ lệ thuận với năng lực thực chiến.

Chương trình có 2 mức độ: cơ bản (dành cho nhân viên tác nghiệp AI), nâng cao (dành cho chuyên gia, kỹ sư và lãnh đạo các dự án AI trong các lĩnh vực chuyên sâu).

TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH VinUni, cho biết: "Các em được miễn học phí và nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian tham gia chương trình. Mục tiêu rất đơn giản là để người học yên tâm học và làm, không bị áp lực tài chính khi chuyển hướng sang AI. Không vì đầu tư cho người học mà chúng tôi đưa ra ràng buộc bắt buộc nào với người học sau đào tạo.

Học viên nếu đáp ứng được yêu cầu công việc hoàn toàn có cơ hội được tuyển dụng chính thức vào các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup. Nhưng nếu muốn, các em vẫn được nhận chứng chỉ đào tạo do VinUni và Vingroup đồng cấp, và đây sẽ là một chứng thực đủ uy tín để họ tìm cơ hội tại các doanh nghiệp công nghệ khác".

Chia sẻ về mức lương học viên chương trình "AI thực chiến" có khả năng được nhận khi được tuyển dụng vào các công ty của Vingroup, TS Lê Mai Lan nói: "Mức lương phụ thuộc vào năng lực thực chiến. Có những vị trí, thu nhập hoàn toàn có thể lên tới khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Cụ thể, sẽ có 3 khung lương: xuất sắc, từ 30 - 50 triệu đồng/tháng; tốt, từ 20 - 30 triệu đồng/tháng; khá, từ 15 - 20 triệu đồng/tháng".

Giúp người học làm được việc thật

Tuy là mục tiêu đào tạo nhân tài nhưng một điểm bất ngờ của chương trình "AI thực chiến" là đối tượng được dự tuyển khá rộng về trình độ: sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thậm chí trung cấp.

Nền tảng chuyên môn của các ứng viên là các ngành gần hoặc liên quan: khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, phân tích dữ liệu và các ngành kỹ thuật - công nghệ tương đương…

Thậm chí, nếu ứng viên không có văn bằng của các ngành trên nhưng có nền tảng toán học, tư duy logic và kinh nghiệm thực tế liên quan đến phân tích kinh doanh, dữ liệu, lập trình hoặc phát triển phần mềm cũng đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển.

Để được xét tuyển, ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến, gồm CV, thông tin nền tảng học thuật - kỹ thuật, hồ sơ năng lực (nếu có). Chủ nhân của những hồ sơ được xét sẽ được tham gia bài kiểm tra năng lực gồm tư duy logic, lập trình và dữ liệu cơ bản, xử lý tình huống thực tiễn.

Sau khi đã chọn được 500 ứng viên tốt nhất (cho khóa đào tạo đầu tiên), Trường ĐH VinUni sẽ xếp lớp (theo trình độ khá, tốt, xuất sắc) và phân dự án tương ứng với mức độ phức tạp và yêu cầu chuyên môn.

TS Lê Mai Lan chia sẻ: "Chúng tôi không đặt mục tiêu biến ai đó thành chuyên gia AI toàn diện chỉ sau 12 tháng. Mục tiêu là giúp học viên bước đúng vào nghề, làm được việc thật, thay vì chỉ học khái niệm hay làm bài tập mô phỏng.

Quan trọng hơn, chương trình không kết thúc sau 12 tháng. Những học viên thể hiện tốt sẽ tiếp tục được sàng lọc, đào tạo nâng cao để trở thành kiến trúc sư hệ thống, người thiết kế hoặc lãnh đạo các dự án AI chuyên sâu trong tương lai".