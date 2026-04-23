Chương trình giảng dạy trường ngoài công lập khác gì trường THPT công lập?
Chương trình giảng dạy trường ngoài công lập khác gì trường THPT công lập?

Yến Thi
Yến Thi
23/04/2026 15:00 GMT+7

Phụ huynh Nguyễn Thị Bích Vân (P.Sài Gòn, TP.HCM) muốn tìm hiểu về chương trình giảng dạy trường ngoài công lập, có cùng chương trình với các trường công lập hay không và cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh sẽ thực hiện ra sao? Phụ huynh có phải đóng thêm chi phí học tiếng Anh không?

Về chương trình giảng dạy trường ngoài công lập, thạc sĩ Cao Quảng Tư, đại diện Trường Quốc tế Á Châu chia sẻ: Hệ thống của trường hiện nay có ưu điểm là dạy song song 2 chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình quốc tế. Học sinh tốt nghiệp THPT đúng quy định của Bộ GD-ĐT, lấy bằng tốt nghiệp THPT. Với chương trình quốc tế, các em có cơ hội phát triển kỹ năng, cơ hội sống, trải nghiệm nên tiếng Anh được phát triển. Các em học từ thứ hai tới thứ sáu, thứ bảy có nhiều CLB học thuật, thể thao để được trải nghiệm nhiều hoạt động sôi nổi.Triết lý của chúng tôi: Tâm hồn việt Nam, giáo dục thế giới, nên học sinh tự tin bước ra thế giới, với cốt lõi văn hóa Việt Nam.

Một phụ huynh học sinh có con đang học tại Trường THCS Tôn Thất Tùng (P.Tân Sơn Nhì) quan tâm đến chất lượng đào tạo của Trường THCS-THPT Trần Cao Vân.

Đại diện Trường Trần Cao Vân giải đáp: Với chương trình của trường, chúng tôi xây dựng đúng chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT, song song trường còn chú trọng những môn trọng điểm như toán, văn, tiếng Anh, khoa học tự nhiên… giúp học sinh có thêm kiến thức, nền tảng, tư duy phản biện, tính tự học, khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn, để các em có kiến thức vững chắc tham gia các kỳ thi, vào đại học sau này.

Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình ôn luyện IELTS cho học sinh; chương trình tin học quốc tế, cho học sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, tư vấn, hướng nghiệp, hoạt động văn thể mỹ, kỹ năng sống, để các em có nhiều kiến thức trải nghiệm cuộc sống…Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT hằng năm của trường là 100%, tỷ lệ vào đại học công lập ở mức cao, các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Olympic, nhà trường có nhiều học sinh đoạt giải…

Chương trình giảng dạy tại trường ngoài công lập khác gì với trường THPT công lập?

Trường ngoài công lập tuyển sinh lớp 10 tuyển sinh
