Chương trình học tập đặc biệt tại Victoria School: Hướng đến giáo dục toàn cầu, giảm áp lực cho học sinh

Hệ thống Victoria School đã triển khai chương trình kết hợp giữa chương trình Bộ GD-ĐT và chương trình Cambridge. Cụ thể đối với môn Toán và Khoa học bởi sự giống nhau về mục tiêu, nội dung chương trình và hình thức kiểm tra đánh giá. Cùng các chương trình tích hợp (Trải nghiệm doanh nghiệp, dạy học theo dự án) được thiết kế và thẩm định bởi Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Chương trình học tích hợp giúp học sinh giảm tải thời lượng học, giảm thời gian và áp lực học tập cho học sinh.

Đây là buổi hội thảo nhằm giới thiệu về các chương trình học đặc biệt tại trường bao gồm: Chương trình tích hợp; Chương trình Cambridge (Checkpoint, IGCSE and AS & A Level, lộ trình thi cử); Chương trình US Diploma Program của Providence Country Day; Chương trình ECA (Trải nghiệm doanh nghiệp, học tập dự án).

Chuyên gia chia sẻ trong hội thảo

Buổi hội thảo cũng giúp phụ huynh hiểu sâu hơn về các chương trình học, lộ trình học tập, các bằng cấp, chứng chỉ quốc tế được công nhận, lợi thế khi theo học chương trình Cambridge.

Trong khuôn khổ hội thảo, A Level - chứng chỉ Tú tài Quốc tế Cambridge, là chương trình học nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh. A Level tạo bước ngoặt và nền móng vững chắc cho học sinh trong việc xét tuyển vào các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước cũng như lựa chọn nghề nghiệp sau này. Được biết, chứng chỉ A Level được công nhận và ưu tiên xét tuyển bởi tất cả các trường đại học tại Anh và các trường, các tổ chức quốc tế ở hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có các trường đại học top đầu như: Học viện công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học Harvard (Mỹ), Đại học Oxford, Đại học Cambridge, Đại học College London (Anh), Đại học Sydney, Đại học Toronto (Canada), Đại học Quốc gia Úc, Đại học Melbourne (Úc),...