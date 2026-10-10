Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên VN

Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn viên thanh niên Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026) sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 11.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Với chủ đề Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam, chương trình được xây dựng theo hình thức tổ khúc nghệ thuật liên hoàn, gồm 5 cảnh, tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với hành trình tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ Việt Nam qua các thời kỳ.

Chương trình do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chỉ đạo nội dung; đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn phần sử thi; có sự tham gia của các nghệ sĩ Thu Thủy, Bích Ngọc, Dương Đức, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Hải, nghệ sĩ nhí Hồ Trọng Tuấn Khanh, rapper Boc, hợp xướng ASP, vũ đoàn Hà Nội Trẻ và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Phần lời bình do NSND Lê Chức thể hiện, kịch bản và lời bình do TS Phạm Phương Oanh đảm nhiệm, giám đốc âm nhạc: nhạc sĩ Cao Xuân Dũng, biên đạo Mai Linh và Hải Trọng cùng các cộng sự.

Từ những năm tháng kháng chiến đến ngày non sông thống nhất

Ca sĩ Thu Thủy, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Hải, rapper Bóc... cùng tham gia chương trình Ảnh: BTC

Mở đầu chương trình là tổ khúc Lá cờ Đảng - Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc - Tự nguyện, tái hiện quá trình hình thành và phát triển của phong trào đoàn kết thanh niên, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến sự ra đời của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vào tháng 10.1956.

Thông qua các ca khúc Lá cờ Đảng của Văn An, Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc của Tân Huyền và Tự nguyện của Trương Quốc Khánh, chương trình khắc họa vai trò của thanh niên trong chiến đấu, lao động, học tập, phục vụ kháng chiến và kiến quốc. Từ yêu cầu thực tiễn của cách mạng, các tổ chức thanh niên từng bước mở rộng lực lượng, quy tụ những người trẻ thuộc nhiều tầng lớp, ngành nghề cùng hướng đến mục tiêu chung của dân tộc.

Tiếp nối mạch lịch sử là mashup Mãi mãi tuổi 20 - Cô gái mở đường - Còn gì đẹp hơn, khắc họa tinh thần dấn thân của thanh niên hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nếu phong trào "Ba sẵn sàng" ở miền Bắc thể hiện tinh thần sẵn sàng lên đường vì Tổ quốc, thì phong trào "Năm xung phong" ở miền Nam góp phần tập hợp, kết nối các tầng lớp thanh niên trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Mùa Xuân năm 1975, những dòng sức trẻ từ hai miền đã gặp nhau trong ngày toàn thắng. Từ đây, thanh niên Việt Nam lại chung sức, chung lòng, bước vào hành trình mới: hàn gắn, kiến thiết và dựng xây đất nước.

Qua những giai điệu quen thuộc, chương trình hướng đến làm nổi bật sự tiếp nối giữa các thế hệ thanh niên, những người ở mỗi thời kỳ có nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng chia sẻ tinh thần yêu nước và trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.

Từ công cuộc kiến thiết đến những khát vọng mới

Sau dấu mốc thống nhất đất nước năm 1975, cảnh 3 với ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca của Ngô Quốc Tính chuyển mạch sang thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất và xây dựng đất nước. Hình ảnh thanh niên rời chiến trường đến công trường, nhà máy, nông trường và những vùng kinh tế mới thể hiện sự chuyển tiếp từ tinh thần chiến đấu sang lao động, sáng tạo, góp sức kiến thiết quê hương.

Cảnh 4, Tự hào thanh niên Việt Nam, tiếp tục khắc họa hình ảnh tuổi trẻ trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Bên cạnh việc học tập, làm chủ tri thức, lao động và lập thân, lập nghiệp, thanh niên còn được đặt trong mối liên hệ với các hoạt động tình nguyện, sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Ở phần này, tinh thần "liên hiệp" được thể hiện qua hình ảnh các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm cùng tạo nên không gian tập hợp rộng mở. Sự đoàn kết không đồng nghĩa với việc xóa bỏ những khác biệt, mà là khả năng quy tụ các giá trị riêng, để mỗi người trẻ đều có cơ hội tham gia và đóng góp cho cộng đồng.

Thông điệp ấy tiếp tục được mở rộng ở cảnh cuối mang tên Đất nước vươn mình - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, chương trình nhấn mạnh yêu cầu đối với thanh niên về tri thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo. Từ nền tảng 70 năm đồng hành cùng đất nước, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục được xác định là nơi kết nối các khát vọng, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ.

Hai ca khúc Đất nước vươn mình của Đức Trịnh và Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của Nguyễn Văn Chung góp phần khép lại chương trình bằng thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ, hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.