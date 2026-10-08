Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy cùng dàn sao biểu diễn tại Đại nhạc hội thanh niên

Nhiều nghệ sĩ sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Ảnh: BTC

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), một chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức nhạc cảnh sân khấu liên hoàn, tái hiện hành trình của các thế hệ thanh niên Việt Nam qua âm nhạc, đồng thời khắc họa tinh thần tuổi trẻ trong thời đại mới. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, diễn ra vào 19 giờ ngày 11.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).

Từ sắc đỏ truyền thống đến khát vọng xanh của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trở thành mái nhà chung rộng mở, nơi hội tụ, đoàn kết và phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và góp sức dựng xây đất nước.

Từ hành trình ấy, chương trình được xây dựng trên sự chuyển hóa giữa hai sắc màu chủ đạo: đỏ và xanh. Sắc đỏ gợi nhắc màu cờ Tổ quốc, truyền thống cách mạng và những năm tháng các thế hệ thanh niên sống, chiến đấu, lao động, cống hiến bằng lòng yêu nước, niềm tin và lý tưởng. Sắc xanh lại đại diện cho tuổi trẻ, sức sống, hòa bình, sáng tạo và những chân trời rộng mở của thế hệ thanh niên hôm nay.

Sự chuyển hóa ấy cũng trở thành mạch xuyên suốt chương trình: từ sắc đỏ của truyền thống nảy nở thành khát vọng xanh của tuổi trẻ. Hai sắc màu hòa quyện, tạo nên hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam vừa tự hào về cội nguồn, vừa giàu bản lĩnh, tri thức và khát vọng, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trên chặng đường phát triển mới.

Thông điệp được cụ thể hóa qua hình ảnh chủ đạo xuyên suốt ba chương: Hoa lửa - Cánh chim - Cánh chim dưới màu cờ Tổ quốc. Nếu hoa lửa gợi về truyền thống, lý tưởng và những giá trị được vun đắp qua các thế hệ, cánh chim biểu trưng cho sức sống và khát vọng vươn xa của tuổi trẻ. Ở chương cuối, hình ảnh cánh chim dưới màu cờ Tổ quốc trở thành điểm hội tụ của truyền thống và hiện tại, thể hiện khát vọng thanh niên Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng, vươn tới những chân trời mới trong hành trình phát triển đất nước.

Đại nhạc hội chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội Ảnh: BTC





Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Không tách thành những tiết mục độc lập, chương trình được kết nối thành một dòng chảy xuyên suốt qua ba chương: Tôi yêu Tổ quốc tôi, Khát vọng thanh niên và Tổ quốc vươn mình. Mỗi chương vừa là một lát cắt của hành trình 70 năm, vừa mở ra câu chuyện ở phần tiếp theo, qua đó khắc họa sự tiếp nối của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Erik, Bảo Trâm, Hoàng Bách, Bùi Tuấn Ngọc, Hà Myo, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, nhóm Oplus... cùng mang đến loạt ca khúc ca ngợi quê hương, tuổi trẻ và khát vọng cống hiến như Thanh niên làm theo lời Bác, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Tôi yêu Tổ quốc tôi, Thanh niên Việt, Việt Nam kiêu hãnh, Những trái tim Việt Nam, Tiếng ru cội nguồn, Welcome to Việt Nam, Chung một mái nhà Việt Nam, Bắc Bling, Sẽ chiến thắng, Áo xanh gọi tương lai, Việt Nam ta về đây...

Từ những ca khúc gắn với lịch sử phong trào thanh niên đến các sáng tác mới, âm nhạc trong chương trình mở ra chân dung người trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ: từ những năm tháng đấu tranh, xây dựng đất nước đến một thế hệ năng động, tự tin, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập. Đó cũng là hành trình từ gìn giữ những giá trị đã được trao truyền đến chủ động đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Với thời lượng hơn 2 tiếng, chương trình không chỉ dừng ở một đêm nhạc kỷ niệm mà được xây dựng như một nhạc cảnh sân khấu liên hoàn. Âm nhạc, hình ảnh, lời bình và ngôn ngữ sân khấu được kết nối để kể câu chuyện 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng thời khắc họa diện mạo một thế hệ trẻ đang tiếp nhận truyền thống và viết tiếp hành trình của mình bằng khát vọng, tri thức và tinh thần cống hiến.