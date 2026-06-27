Võ Hạ Trâm, Đông Hùng góp mặt trong concert 'Thanh xuân'

Concert Thanh xuân hướng đến việc tôn vinh sức trẻ Việt qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng thông qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Đây là dịp để hàng chục nghìn bạn trẻ có thể cùng hát, cùng cảm nhận sâu sắc giá trị của tình bạn, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Trước đó, khi chia sẻ về concert Thanh xuân, anh Nguyễn Thái An (Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tin rằng chương trình là điểm chạm đẹp của tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 13, nơi tinh thần tiên phong - đoàn kết - sáng tạo và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam được lan tỏa bằng ngôn ngữ gần gũi nhất - ngôn ngữ của âm nhạc và cảm xúc.

Dàn sao hội tụ trong concert 'Thanh xuân'

Võ Hạ Trâm hào hứng khi được gặp gỡ khán giả trong concert Thanh xuân Ảnh: NVCC

Theo tiết lộ của ban tổ chức, concert Thanh xuân quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham dự, trong đó có Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muội, Buitruonglinh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo… Chương trình có những màn đồng ca khơi gợi sự tham gia của tất cả khán giả phía khán đài, đồng thời có màn pháo hoa chào kết tạo nên dấu ấn cho đêm nhạc.

Chia sẻ về sự góp mặt trong đêm nhạc, Võ Hạ Trâm bày tỏ: “Việt Nam kiêu hãnh sẽ vang lên tại sân khấu của concert Thanh xuân. Hẹn gặp khán giả thủ đô thân yêu”. Ca sĩ Đông Hùng cũng hào hứng mong chờ được gặp gỡ khán giả tại chương trình. Anh bật mí phần trình diễn của mình “sẽ là những bài hát nhẹ nhàng về thanh xuân tươi đẹp, bùng nổ với tuổi trẻ sục sôi và rock như Đông Hùng của 10 năm trước”.

Ban tổ chức cho biết concert Thanh xuân dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả với hệ thống khán đài và sân khấu được thiết kế với sức chứa lớn, chia thành nhiều khu vực để bảo đảm trải nghiệm và an toàn cho người tham dự. Từ sớm, nhiều khán giả có mặt tại khu vực Trường đua F1, bày tỏ niềm hào hứng khi được thưởng thức một chương trình có quy mô “khủng”.