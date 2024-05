Chương trình phát triển văn hóa phải có trọng điểm, tránh dàn trải

Đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 năm 2020 của QH về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng. Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay Chính phủ trình QH cho phép TP.Đà Nẵng thí điểm 30 cơ chế, chính sách đặc thù. Ngoài các chính sách tương tự những địa phương khác, một đề xuất mới là cho phép TP.Đà Nẵng thí điểm thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển Liên Chiểu. Mục đích là để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư.

Ông Dũng cũng thông tin Khu thương mại tự do Đà Nẵng là khu chức năng, có ranh giới địa lý xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng các khu chức năng được phân cấp cho UBND thành phố. Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất và các ưu đãi khác tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng như khu kinh tế. Các doanh nghiệp trong khu thương mại tự do được áp dụng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan…