Chương trình RE:EARTH - Vì hồ Tây xanh, lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường

Cùng tham dự sự kiện có bà Park Minhye, Tổng giám đốc WWF Hàn Quốc; bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban tổ chức và các sinh viên Việt Nam tại sự kiện RE:EARTH - Vì hồ Tây xanh ẢNH: P.H

Theo bà Nguyễn Thị Thiên Phương, hồ Tây là hồ nước tự nhiên lớn nhất thủ đô, đồng thời là một danh thắng nổi tiếng của Hà Nội. Hồ Tây đóng vai trò như "lá phổi xanh" điều hòa khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cảnh quan đô thị và gìn giữ các giá trị văn hóa, tâm linh, du lịch của thành phố.

Nhưng hiện nay, hồ Tây chịu nhiều áp lực từ quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số, phát triển dịch vụ và các hoạt động kinh tế xã hội của thủ đô.

Theo đó, chương trình RE:EARTH - Vì Hồ Tây xanh, lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường có ý nghĩa lan tỏa, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội trước vấn nạn ô nhiễm môi trường.

"Một hồ Tây xanh, sạch không chỉ là niềm tự hào của thủ đô mà còn là mảnh ghép quan trọng trong hành trình xây dựng Hà Nội văn minh, xanh sạch đẹp, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường", bà Phương nói.

Ông Kim Beomchang cùng các bạn trẻ đi nhặt, thu gom rác thải nhựa bên hồ Tây ẢNH: P.H

Vì một Hồ Tây xanh hơn, sạch hơn

Ngay sau lễ phát động, ông Kim Beomchang, Giám đốc Đổi mới nhân sự, Tập đoàn Lotte Mart (Hàn Quốc), cùng nhiều nhân viên, sinh viên Việt Nam cùng nhau đi bộ, thu gom rác thải nhựa ven hồ Tây.

Ông Kim Beomchang cho biết, RE:EARTH được tổ chức trên toàn cầu, lồng ghép trong hoạt động bảo vệ môi trường lĩnh vực bán lẻ và hướng đến phát triển thành nền tảng ESG (môi trường - xã hội - quản trị) nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững, tăng cường tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

RE:EARTH có mục tiêu mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho người trực tiếp tham gia, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

"Vì một hồ Tây xanh hơn, vì một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững", ông Kim Beomchang nói.