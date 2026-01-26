Hà Nội sẽ làm 32 dự án du lịch, văn hóa quanh hồ Tây

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Tây và phụ cận. Tổng diện tích phạm vi nghiên cứu khoảng 2.439 ha, trong đó diện tích hồ Tây khoảng 527,5 ha, diện tích khu vực sông Hồng khoảng 700 ha, tổng diện tích không gian xanh và mặt nước khoảng 1.227,5 ha.

Một góc hồ Tây nhìn từ trên cao ẢNH: HỮU HƯNG

Bảo tồn giá trị lịch sử, thúc đẩy du lịch sinh thái ở hồ Tây

Về chiến lược và định hướng phát triển, bảo tồn hồ Tây và vùng phụ cận tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội xác định có 4 giá trị cần bảo tồn và phát huy, gồm: lịch sử - văn hóa; kinh tế - du lịch; không gian xanh, môi trường bền vững và phát triển theo 5 trục động lực được xác định theo Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến 2045.

Các trục này gồm: trục Tây Hồ - Ba Vì, trục hồ Tây - Cổ Loa, trục sông Hồng, trục liên kết phía nam, trục Nhật Tân - Nội Bài.

Đặc biệt, Hà Nội xác định có 32 quỹ đất tiềm năng để phát triển các dự án. Trong đó, 19 quỹ đất còn tiềm năng phát triển dự án du lịch - văn hóa và thương mại dịch vụ; 7 vị trí quỹ đất phát triển dự án du lịch - văn hóa; 6 vị trí quỹ đất phát triển thành hệ sinh thái khi phát triển du lịch.

Đồng thời, có 5 công viên và "Bát cảnh Tây Hồ" (8 cảnh đẹp Thăng Long ven hồ Tây, gồm: bến trúc Nghi Tàm, rừng bàng Yên Thái, đàn thề Đồng Cổ, tượng Phật say Thụy Chương, sâm cầm hồ Tây, cánh đồng hoa Nghi Tàm, làng Khán Xuân và tiếng đàn hành cung).

Hà Nội xác định quanh hồ Tây còn 32 quỹ đất tiềm năng để phát triển các dự án ẢNH: HỮU HƯNG

Làm hệ thống công viên văn hóa chủ đề liên kết đầu tiên tại Việt Nam

Thành phố cũng xác định hồ Tây sẽ có 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ trợ). Vị trí các bến thuyền được xác định trên cơ sở cụ thể hóa vị trí các bến thuyền được xác định tại đồ án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2.000.

Trước mắt phân kỳ đầu tư đối với 3 bến chính (ở khu vực nhà hát Ngọc Trai; khu vực đôi rồng gốm; khu vực vườn hoa trên đường Nguyễn Đình Thi). Sau khi đi vào hoạt động sẽ đánh giá và xem xét đề xuất việc đầu tư các bến phụ trợ cho phù hợp. Tại các bến thuyền, Hà Nội cho phép sử dụng mặt nước hồ Tây để bố trí các hạng mục: sàn cập tầu, cầu nối, nhà chờ, không gian xanh..

Đồng thời, xây dựng cảnh quan và giao thông hồ Tây phục vụ giao thông và phát triển du lịch - văn hóa, gồm: hệ thống công viên văn hóa chủ đề liên kết đầu tiên tại Việt Nam quanh hồ Tây.

Cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ cải tạo, mở rộng các tuyến đường giao thông ven hồ Tây, trong đó một số đoạn tuyến đảm bảo lòng đường xe chạy tối thiểu 3 - 4 làn xe. Nghiên cứu đề án bố trí 2 bãi đỗ xe ngầm tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân và vườn hoa Lý Tự Trọng.

Tại các ô đất cây xanh đô thị xung quanh khu vực hồ Tây, thành phố cho phép bố trí các bãi đỗ xe ngầm; đồng thời xây dựng mô hình TOD kết hợp với các bãi đỗ xe ngầm tại 3 ga metro của tuyến số 2…

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất của Hà Nội. Theo số liệu điều tra năm 2017, trên hồ có 18 loài cá, trong đó chủ yếu là cá rô phi. Quanh hồ và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng như: hương Yên Phụ, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, sen Quảng An…