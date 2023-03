Chương trình Tư vấn mùa thi lan tỏa qua truyền thông và mạng xã hội

Đưa thông tin đến thí sinh chưa có điều kiện xem trực tiếp

Thông tin từ Đài PT-TH tỉnh An Giang cho biết, vào lúc 16 giờ ngày 24.3, đài sẽ tổ chức phát sóng lại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT An Giang, Tỉnh đoàn An Giang và Đài PT-TH tỉnh An Giang tổ chức trước đó, được truyền hình trực tiếp vào sáng ngày 19.3 vừa qua.

Học sinh háo hức đến với chương trình Tư vấn của Báo Thanh Niên tại Đà Nẵng HUY ĐẠT

Theo đại diện Đài PT-TH An Giang, việc biên tập và phát sóng lại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên nhằm giúp học sinh, phụ huynh và giáo viên các trường không có điều kiện xem buổi truyền hình trực tiếp của đài có thể nghe và xem lại.

Nhiều cơ quan báo chí góp phần lan tỏa chương trình

Báo An Giang ngày 19.3 cũng đã đưa tin về buổi tư vấn tại tỉnh nhà với đầy đủ thông tin, hình ảnh sinh động. Trong đó, bài viết trích lại ý kiến của Phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang Nguyễn Quốc Khanh: "Chương trình Tư vấn mùa thi 2023 do Báo Thanh Niên phối hợp các đơn vị tổ chức rất có ý nghĩa, thật sự là cầu nối để các học sinh được tiếp cận với thông tin hữu ích về các trường ĐH, CĐ và gợi mở giúp các em chọn ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực của mình".

Báo An Giang đăng thông tin và chùm ảnh rất đẹp

Báo Đồng Nai đưa tin về ngày hội khai mạc Tư vấn mùa thi 2023 tại Trường ĐH Đồng Nai

Đặc biệt, về ngày hội khai mạc Tư vấn mùa thi 2023 được tổ chức tại Trường ĐH Đồng Nai ngày 17.2, Báo Đồng Nai đã có bản tin sớm từ ngày 31.1 thông tin về sự kiện này và đến ngày 21.2, tiếp tục có bài phản ánh những thông tin về ngày hội tư vấn.

Tại bài viết này, Báo Đồng Nai chia sẻ các thông tin của thứ trưởng Bộ GD-GD Hoàng Minh Sơn về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH 2023, cũng như những câu hỏi của học sinh và giải đáp từ các chuyên gia được phóng viên ghi lại chi tiết. Nhiều hình ảnh sinh động tại các gian hàng của các trường ĐH cũng được báo giới thiệu.

Bài viết từ Báo Nhân Dân

Nội dung phản ánh chương trình tư vấn trên Báo Khánh Hòa

Báo Giáo Dục Thời Đại còn tích hợp sản phẩm audio trong trong bài viết

Ngày 26.2, khi chương trình diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng với sự tham gia của 5.000 học sinh, Báo Nhân Dân, Giáo Dục Thời Đại và Báo Đà Nẵng... cũng đã có thông tin cập nhật ngay trong ngày.

Tương tự, ngày 5.3, chương trình diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang thu hút hơn 2.000 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn, cũng đã được Báo Khánh Hòa đưa tin kèm phóng sự ảnh tại sân khấu tư vấn cũng như các hoạt động bên ngoài gian hàng.

Fanpage của Trường ĐH Đà Lạt dẫn link truyền hình trực tuyến tư vấn mùa thi

Không chỉ các cơ quan truyền thông báo chí, trang web, fanpage của các trường ĐH, CĐ, trường THPT... cũng liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh quanh sự kiện trong suốt cả tháng qua.