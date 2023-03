Đài PTTH An Giang truyền hình trực tiếp chương trình Tư vấn mùa thi

Sáng mai (19.3), tại Hội trường tỉnh An Giang (số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên) Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn và Đài PTTH tỉnh An Giang tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi cho gần 1.000 học sinh lớp 12 của TP.Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Châu Thành và Thoại Sơn tham dự trực tiếp.



Học sinh lớp 12 trường THPT Long Xuyên, tỉnh An Giang sẽ tham gia Tư vấn mùa thi vào sáng mai (19.3) TRẦN NGỌC

Nhằm giúp khoảng 20.000 HS lớp 12 toàn tỉnh An Giang và phụ huynh theo dõi các hoạt động của chương trình, Báo Thanh Niên phối hợp với Đài PTTH An Giang tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình trên sóng Đài PTTH An Giang bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng mai (19.3). Đồng thời, bạn đọc còn xem trực tuyến tại website thanhnien.vn, fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Để tạo điều kiện cho các học sinh nghèo có thành tích học tập tốt, có ý chí vươn lên trong cuộc sống có điều kiện đến lớp, dịp này Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH FPT Cần Thơ cũng trao tặng 10 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, nhằm hỗ trợ các học sinh có phương tiện phục vụ việc học trực tuyến và học tập, trong chương trình Tư vấn mùa thi, Tập đoàn công nghệ Xelex trao tặng 40 máy tính bảng cho các trường tiểu học còn gặp khó khăn ở H.Châu Thành, An Giang.



Hội trường tỉnh An Giang, nơi sẽ diễn ra buổi Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức tại TP.Long Xuyên sáng mai (19.3) TRẦN NGỌC

Đến chiều 18.3, công tác chuẩn bị cho chương trình Tư vấn mùa thi đã được Báo Thanh Niên, Sở GD-ĐT tỉnh, Tỉnh đoàn An Giang và Đài PTTH An Giang hoàn tất, sẵn sàng cho buổi tư vấn sáng mai (19.3).



Quang cảnh hội trường diễn ra hoạt động Tư vấn mùa thi tại An Giang TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Đài PTTH tỉnh An Giang, cho biết: "Vì mục đích ý nghĩa của chương trình Tư vấn mùa thi là hoạt động xã hội, rất cần thiết để hỗ trợ, tư vấn các học sinh chọn ngành nghề và thi cử hiệu quả nên Đài PTTH tỉnh An Giang quyết định đồng hành với Báo Thanh Niên, Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức phát sóng trực tiếp chương trình nhằm phục vụ cộng đồng từ 8 giờ sáng 19.3".

Thông tin từ trường THPT Long Xuyên, sẽ có 200 học sinh lớp 12 của trường sẽ tham gia chương trình Tư vấn mùa thi. Các em hy vọng sẽ được hỗ trợ tư vấn để có thể đạt kết quả tốt trong các kỳ thi quan trọng sắp tới TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, cho biết: "Chương trình tư vấn mùa thi là hoạt động thường niên và rất có ý nghĩa của Báo Thanh Niên nên chúng tôi rất vui khi chương trình chọn An Giang là địa điểm tổ chức. Chương trình thật sự là cầu nối để các em học sinh có điều kiện tiếp cận thông tin hữu ích về các trường ĐH, CĐ đồng thời sẽ gợi mở rất nhiều cho các em chọn ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực của mình".