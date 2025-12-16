Chuột khổng lồ gây sợ hãi trên chuyến bay

Hành khách vô cùng hoảng sợ sau khi phát hiện một con chuột to lớn chạy quanh khoang máy bay của hãng hàng không Hà Lan KLM. Vị khách không mời mà đến này được nhìn thấy đang bò trên thanh rèm và nhảy lên các ngăn chứa hành lý phía trên.

Chuyến bay khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan đến Aruba trước khi tiếp tục đến đảo Bonaire của vùng Caribbean vào ngày 10 tháng 12. Khi máy bay đáp xuống Aruba, hơn 250 hành khách đang chờ trong khoang để đến Bonaire đã được thông báo rằng máy bay bị tạm dừng hoạt động và chuyến bay bị hủy.

“Đây là sự cố rất bất thường. Sự an toàn và sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, phát ngôn viên của KLM nói với tờ The Independent. Đó là lý do tại sao hãng đã hủy chuyến bay từ Aruba qua Bonaire vào ngày 10 tháng 12 để máy bay có thể được làm sạch kỹ lưỡng trước khi đưa vào hoạt động trở lại.

Con chuột to lớn trên khoang máy bay ẢNH: NYP

Các hành khách bị ảnh hưởng đã được bố trí chỗ ở qua đêm trong khi hãng hàng không tìm kiếm các chuyến bay thay thế. Khi được hỏi làm thế nào con chuột có thể chui vào máy bay, người phát ngôn của hãng hàng không nói với đài truyền hình RTL News của Hà Lan rằng họ không biết. “Con chuột được phát hiện (khi máy bay) đang trên biển", hãng nói. “Rất không may cho các hành khách đã phải trải qua điều này”. Người phát ngôn cho biết thêm rằng, “phi công thực sự không có lựa chọn nào khác” ngoài việc tiếp tục chuyến bay như bình thường, vì máy bay đang ở trên mặt biển khi sự việc được phát hiện. “Các hành khách vẫn bình tĩnh, và nhân viên đã theo dõi sát sao con vật. Con chuột cũng không đến gần khu vực thức ăn", hãng nói thêm.

Con chuột chạy loanh quanh trên máy bay

Mặc dù hiếm gặp, nhưng việc có những hành khách không mời mà đến trên máy bay không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Vào tháng 9, một chuyến bay của hãng hàng không IndiGo từ Kanpur đến Delhi trở nên hỗn loạn sau khi hành khách phát hiện một con chuột nhảy vào khoang máy bay. Con chuột được phát hiện trước khi chuyến bay cất cánh, vì vậy phi hành đoàn đã kịp thời sơ tán toàn bộ 140 hành khách, dẫn đến chậm trễ 3 giờ.

Ngoài mất vệ sinh và có thể lây bệnh, chuột trên máy bay gây ra rủi ro nghiêm trọng nếu chúng gặm nhấm dây điện hoặc các bộ phận quan trọng, vì vậy hành khách luôn được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa.