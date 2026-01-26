Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Chụp nhầm đám cưới, tiệm ảnh tặng luôn album cho cô dâu... lạ

Gia Bách
Gia Bách
26/01/2026 13:59 GMT+7

Một tiệm ảnh cưới ở Cà Mau chụp nhầm đám cưới. Thay vì bỏ ảnh, chủ tiệm đăng mạng xã hội tìm cô dâu để tặng trọn bộ album miễn phí.

Ngày 26.1, anh Đặng Hoài Văn, chủ một tiệm chụp ảnh ở P.Tân Thành (Cà Mau), cho biết vừa trải qua một tình huống hy hữu trong hơn 10 năm làm nghề chụp ảnh cưới. Theo anh Văn, cách đây 2 ngày, tiệm ảnh nhận lịch chụp ảnh cưới cho một cô dâu và đã được cô dâu gửi vị trí để thợ chụp ảnh di chuyển đến địa điểm. Tuy nhiên, do bất cẩn, kiểm tra không kỹ, thợ chụp ảnh của tiệm đã đến nhầm một đám cưới khác gần cầu Kinh Tắc (xã Năm Căn, Cà Mau), cách vị trí khách hàng thuê chụp ảnh không xa.

Cà Mau: Thợ ảnh chụp nhầm đám cưới , tìm cô dâu để tặng album ảnh cưới - Ảnh 1.

Anh Đặng Hoàng Văn đăng mạng xã hội tìm cô dâu để trao tặng toàn bộ ảnh cưới chụp nhầm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự việc chỉ được phát hiện khi phía cô dâu đúng lịch chụp liên tục gọi điện vì không thấy thợ đến. Thời điểm đó, thợ của cơ sở đã chụp gần nửa buổi lễ tại đám cưới không thuộc hợp đồng.

Sau khi phát hiện sự cố nhầm lẫn, thợ ảnh đã lập tức rời đi để đến đúng nhà cô dâu đã hẹn để "chữa cháy" kịp thời. Sau buổi chụp ảnh cưới nhầm hy hữu, khi kiểm tra lại các file ảnh, anh Văn nhận thấy nhiều bức ảnh chụp nhầm có chất lượng tốt, khoảnh khắc trọn vẹn và chỉn chu. Sau một hồi suy nghĩ, Văn quyết định đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm cô dâu để gửi tặng ảnh, thay vì bỏ đi.

Chỉ sau hơn nửa ngày, bài đăng nhận được nhiều lượt chia sẻ và cô dâu trong bộ ảnh đã chủ động liên hệ. Toàn bộ ảnh cưới chụp nhầm sau đó được anh Văn trao lại miễn phí kèm lời chúc mừng hạnh phúc.

Theo lời anh Văn, cô dâu được chụp ảnh nhầm cho biết gia đình cũng đã thuê thợ chụp ảnh nhưng đến thời điểm làm lễ thì thợ ảnh được thuê chưa kịp đến nơi. Khi thấy nhóm thợ của tiệm ảnh Văn xuất hiện và tác nghiệp, gia đình đều nghĩ đó là ê kíp mình đã thuê từ trước.

Trong khi đó, một thợ chụp ảnh trong nhóm chụp ảnh nhầm kể lại, hôm đó chỉ xem nhanh vị trí gửi ở khu vực chợ Năm Căn rồi chạy xe xuống. Đến nơi thấy đang có đám cưới, không thấy thợ nào khác nên tin rằng mình đến đúng địa chỉ. Mọi việc diễn ra tự nhiên cho đến khi phát hiện nhầm lẫn thì đã chụp được khá nhiều ảnh, buộc phải rời đi ngay.

Theo anh Văn, suốt 10 năm làm nghề chụp ảnh cưới, đây là lần đầu tiên cơ sở gặp phải một sự cố "dở khóc dở cười" chụp nhầm đám cưới. Đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ khi sự nhầm lẫn cuối cùng cũng mang lại sự vui tươi, ấm áp cho mọi người.

Tin liên quan

Bức ảnh cưới 12 năm trước: Cuộc hội ngộ kỳ diệu với những đứa trẻ năm xưa

Bức ảnh cưới 12 năm trước: Cuộc hội ngộ kỳ diệu với những đứa trẻ năm xưa

Sau một đêm, mạng xã hội đã kết nối vợ chồng anh Trần Đăng Nghĩa với những người từng xuất hiện trong bức ảnh cưới chụp bên bờ biển Nha Trang 12 năm trước, tạo nên cuộc hội ngộ đầy cảm xúc.

Bộ ảnh cưới 'có một không hai': 'Bắt' được khoảnh khắc trực thăng kéo cờ trên bầu trời

Cặp đôi chụp ảnh cưới trước dàn đại bác kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

Khám phá thêm chủ đề

ảnh cưới mạng xã hội thợ ảnh Cô dâu thợ chụp nhầm đám cưới cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận