Chụp nhầm đám cưới, tiệm ảnh tặng luôn album cho cô dâu... lạ

Ngày 26.1, anh Đặng Hoài Văn, chủ một tiệm chụp ảnh ở P.Tân Thành (Cà Mau), cho biết vừa trải qua một tình huống hy hữu trong hơn 10 năm làm nghề chụp ảnh cưới. Theo anh Văn, cách đây 2 ngày, tiệm ảnh nhận lịch chụp ảnh cưới cho một cô dâu và đã được cô dâu gửi vị trí để thợ chụp ảnh di chuyển đến địa điểm. Tuy nhiên, do bất cẩn, kiểm tra không kỹ, thợ chụp ảnh của tiệm đã đến nhầm một đám cưới khác gần cầu Kinh Tắc (xã Năm Căn, Cà Mau), cách vị trí khách hàng thuê chụp ảnh không xa.

Anh Đặng Hoàng Văn đăng mạng xã hội tìm cô dâu để trao tặng toàn bộ ảnh cưới chụp nhầm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự việc chỉ được phát hiện khi phía cô dâu đúng lịch chụp liên tục gọi điện vì không thấy thợ đến. Thời điểm đó, thợ của cơ sở đã chụp gần nửa buổi lễ tại đám cưới không thuộc hợp đồng.

Sau khi phát hiện sự cố nhầm lẫn, thợ ảnh đã lập tức rời đi để đến đúng nhà cô dâu đã hẹn để "chữa cháy" kịp thời. Sau buổi chụp ảnh cưới nhầm hy hữu, khi kiểm tra lại các file ảnh, anh Văn nhận thấy nhiều bức ảnh chụp nhầm có chất lượng tốt, khoảnh khắc trọn vẹn và chỉn chu. Sau một hồi suy nghĩ, Văn quyết định đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm cô dâu để gửi tặng ảnh, thay vì bỏ đi.

Chỉ sau hơn nửa ngày, bài đăng nhận được nhiều lượt chia sẻ và cô dâu trong bộ ảnh đã chủ động liên hệ. Toàn bộ ảnh cưới chụp nhầm sau đó được anh Văn trao lại miễn phí kèm lời chúc mừng hạnh phúc.

Theo lời anh Văn, cô dâu được chụp ảnh nhầm cho biết gia đình cũng đã thuê thợ chụp ảnh nhưng đến thời điểm làm lễ thì thợ ảnh được thuê chưa kịp đến nơi. Khi thấy nhóm thợ của tiệm ảnh Văn xuất hiện và tác nghiệp, gia đình đều nghĩ đó là ê kíp mình đã thuê từ trước.

Trong khi đó, một thợ chụp ảnh trong nhóm chụp ảnh nhầm kể lại, hôm đó chỉ xem nhanh vị trí gửi ở khu vực chợ Năm Căn rồi chạy xe xuống. Đến nơi thấy đang có đám cưới, không thấy thợ nào khác nên tin rằng mình đến đúng địa chỉ. Mọi việc diễn ra tự nhiên cho đến khi phát hiện nhầm lẫn thì đã chụp được khá nhiều ảnh, buộc phải rời đi ngay.

Theo anh Văn, suốt 10 năm làm nghề chụp ảnh cưới, đây là lần đầu tiên cơ sở gặp phải một sự cố "dở khóc dở cười" chụp nhầm đám cưới. Đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ khi sự nhầm lẫn cuối cùng cũng mang lại sự vui tươi, ấm áp cho mọi người.