Chuyến bay đặc biệt: Ngày trở về của chiến sĩ tham gia A80

Chiều ngày 3.9.2025, Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chào đón một chuyến bay đặc biệt. Không phải hành khách thông thường, mà là gần 400 cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự kiện lịch sử A80, đang trở về trong niềm tự hào và xúc động. Trong số đó, phần đa là các quân nhân nữ của Quân khu 7 phần còn lại là các chiến sĩ của lực lượng khác, những bước chân rắn rỏi, đều đặn đã làm nên hình ảnh diễu binh, diễu hành hùng tráng trên quảng trường Ba Đình. Hôm nay, họ mang theo niềm tự hào ấy trở về TP.HCM, trong vòng tay chào đón của thủ trưởng, đồng đội và hậu phương. Bên cạnh hành trang trở về, là những kí ức, kỉ niệm vẫn còn vương vấn trong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 vừa qua.

ẢNH: CÔNG KHỞI

ẢNH: CÔNG KHỞI

Để có được giây phút này, phía sau là cả một kế hoạch hậu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cục Xe máy - Vận tải, thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đã thuê riêng 1 chuyến bay của Tổng công ty hàng không Việt Nam từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo cho các cán bộ, chiến sĩ cùng trang bị, vật chất trở về an toàn, đúng kế hoạch. Đón các chiến sĩ trở về sau ngày hội lớn, niềm vui không chỉ của riêng người lính mà còn của những người cha, người mẹ, người thân nơi hậu phương. Tự hào khi thấy hình bóng con em mình trong đội hình diễu binh lịch sử. Hạnh phúc khi hôm nay được ôm chầm lấy, trong khoảnh khắc đoàn tụ thiêng liêng.

ẢNH: CÔNG KHỞI

ẢNH: CÔNG KHỞI




