Chuyến bay không trở về của ban nhạc nổi tiếng Bahamas

Chuyến bay chở một ban nhạc nổi tiếng của Bahamas đến biểu diễn tại lễ hội mừng Quốc khánh đã không bao giờ hạ cánh. Ngày 15.7, Univision đưa tin vụ tai nạn khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 6 nghệ sĩ, gây cú sốc lớn đối với giới âm nhạc và người dân quốc đảo Caribe.

Theo AP, People và truyền thông Bahamas, 6 nghệ sĩ thiệt mạng gồm 5 thành viên của ban nhạc Da Pond Band và DJ nổi tiếng Melvin Henfield. Họ đang trên đường đến biểu diễn tại lễ hội đua thuyền All-Andros and the Berry Island Regatta lần thứ 31 thì chiếc máy bay gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay ở Bahamas Ảnh: Cắt từ clip AP đăng tải

Sau tai nạn, ca sĩ Lamar Polhamus, một trong những thành viên còn lại của Da Pond Band, chia sẻ thông điệp đầy xúc động trên mạng xã hội: "Da Pond Band đang phải đối mặt với một mất mát khủng khiếp, không chỉ đối với chúng tôi mà còn với cả đất nước. Ban nhạc đã mất đi 5 thành viên - những người là cốt lõi, trái tim và sức sống của ban nhạc".

Nam ca sĩ thừa nhận "hành trình vượt qua nỗi đau này sẽ rất dài và đầy khó khăn", đồng thời mong công chúng "dành cho chúng tôi không gian, thời gian, sự ủng hộ và những lời cầu nguyện". Anh cho biết Da Pond Band sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch tổ chức các hoạt động tưởng niệm, cũng như hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Chuyến bay không trở về

Theo Cơ quan Điều tra tai nạn hàng không Bahamas, chiếc Cessna 402 của hãng hàng không nội địa Flamingo Air cất cánh từ sân bay quốc tế Lynden Pindling ở thủ đô Nassau đến San Andros vào ngày 10.7 (giờ địa phương). Chỉ vài phút sau khi khởi hành, máy bay rơi tại khu vực North Andros.

Ban đầu, giới chức cho biết có một người sống sót và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, Thủ tướng Bahamas Philip Davis sau đó xác nhận nạn nhân đã không qua khỏi, nâng tổng số người thiệt mạng lên 10.

Trong số các nạn nhân có 5 thành viên của Da Pond Band, gồm trưởng nhóm kiêm nghệ sĩ keyboard Giovanni McKenzie, ca sĩ chính Travis Johnson, nghệ sĩ guitar Rashad Storr, nghệ sĩ bass Mateo Winder và Tonique Gilot. Nạn nhân còn lại trong giới nghệ sĩ là DJ Melvin Henfield, được biết đến với nghệ danh DJ Fresh.

DJ Fresh là một trong sáu nghệ sĩ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Bahamas Ảnh: Cắt từ clip DJ Fresh đăng tải

Theo People, các nghệ sĩ đang trên đường đến biểu diễn tại All-Andros and the Berry Island Regatta - lễ hội thường niên kết hợp đua thuyền, âm nhạc và các hoạt động tôn vinh văn hóa Bahamas nhân dịp Quốc khánh. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất của quần đảo Andros, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi năm.

Ca sĩ Shanice Miller, thành viên Da Pond Band không có mặt trên chuyến bay định mệnh, cho biết các thành viên luôn xem nhau như một gia đình. Cô kể nghệ sĩ bass Mateo Winder đặc biệt háo hức vì có dịp trở về quê hương biểu diễn trước người thân và khán giả địa phương.

Hiệp hội Nghệ sĩ và Giải trí Bahamas (Bahamas Musicians & Entertainers Union) nhận định sự ra đi của các nghệ sĩ là mất mát lớn đối với nền âm nhạc nước này. Trong thông cáo, tổ chức cho biết họ đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Bahamas bằng tài năng và sự cống hiến của mình. Sau khi danh tính các nạn nhân được công bố, nhiều nghệ sĩ, khán giả và người dân cũng đồng loạt bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội.

Thảm kịch xảy ra đúng thời điểm Bahamas kỷ niệm 53 năm Quốc khánh. Trong thông điệp gửi người dân, Thủ tướng Philip Davis cho biết không khí lễ hội nhanh chóng nhường chỗ cho sự tiếc thương. "Những gì lẽ ra là một ngày kỷ niệm và biết ơn đã trở thành một ngày đau buồn", ông nói, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định cả đất nước sẽ cùng họ vượt qua mất mát.

Ngay sau vụ việc, Bộ Năng lượng, Tiện ích và Hàng không Bahamas đã đình chỉ giấy phép khai thác của Flamingo Air để phục vụ công tác điều tra. Theo AP, quyết định này còn xuất phát từ một sự cố khác xảy ra cùng ngày, khi một máy bay khác của hãng phải quay đầu vì trục trặc kỹ thuật và bốc cháy sau khi hạ cánh. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay này đã được sơ tán an toàn.