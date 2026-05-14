Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Máy bay rơi xuống biển, 11 người sống sót kỳ diệu

Văn Khoa
Văn Khoa
14/05/2026 11:40 GMT+7

Tất cả 11 người trên chiếc máy bay rơi xuống biển đều sống sót và được đội cứu hộ cứu vớt vài giờ sau đó, theo Lực lượng Tuần duyên và Không quân Mỹ.

"Việc tất cả những người đó sống sót quả là một điều kỳ diệu", thiếu tá không quân Elizabeth Piowaty, chỉ huy một trong những chiếc máy bay tham gia cứu hộ những hành khách của máy bay rơi xuống biển, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 13.5, một ngày sau vụ rơi máy bay, theo Reuters.

Máy bay rơi xuống biển, 11 người sống sót kỳ diệu - Ảnh 1.

Ảnh do Không quân Mỹ cung cấp cho thấy hoạt động cứu hộ đang diễn ra sau vụ rơi máy bay dân sự ngoài khơi thành phố Melbourne thuộc bang Florida (Mỹ) vào ngày 12.5

Ảnh: AP

Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay cánh quạt 2 động cơ bay từ Bahamas với 11 người lớn trên khoang, đã rơi xuống Đại Tây Dương cách thành phố Melbourne thuộc bang Florida (Mỹ) 129 km, và kích hoạt tín hiệu định vị khẩn cấp. Tín hiệu này đã được Lực lượng Tuần duyên Mỹ thu nhận.

Máy bay tìm kiếm và cứu hộ tác chiến HC-130J Combat King II của thiếu tá Piowaty khi đó đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện, đã ngay lập tức tham gia hoạt động cứu hộ, theo Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Thiếu tá Piowaty cho hay đội của bà đã phát hiện ra chiếc bè cứu sinh khi một cơn giông đang đến gần và đã thả xuống một gói thực phẩm, nước uống và phao cứu sinh bổ sung để duy trì sự sống cho những người sống sót cho đến khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận họ trên mặt biển.

Đến lúc đó, những người sống sót "đã ở trên bè khoảng 5 giờ, và chỉ cần nhìn vào họ, chúng tôi có thể nhận thấy họ đang gặp khó khăn về thể chất, tinh thần và cảm xúc", đại úy không quân Rory Whipple, một trong những người cứu hộ, kể lại trong cuộc họp báo.

Ông Whipple cho biết thêm phi hành đoàn đã đưa được tất cả 11 người sống sót lên trực thăng, hoàn thành cuộc cứu hộ khi chỉ còn 5 phút nữa là trực thăng hết nhiên liệu, trước khi họ cần cho trực thăng tiếp nhiên liệu giữa không trung hoặc hạ cánh ngay lập tức.

Giới chức Bahamas đang điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi, nhưng theo Lực lượng Tuần duyên Mỹ, máy bay được cho là đã gặp sự cố hỏng động cơ.

Tin liên quan

Vụ rơi máy bay 132 người chết ở Trung Quốc: Dữ liệu đáng chú ý từ hộp đen

Vụ rơi máy bay 132 người chết ở Trung Quốc: Dữ liệu đáng chú ý từ hộp đen

Cơ quan Mỹ vừa công bố phân tích dữ liệu ‘hộp đen’ từ chiếc máy bay của hãng China Eastern Airlines rơi tại Trung Quốc cách đây 4 năm khiến toàn bộ 132 người thiệt mạng.

Đột nhập sân bay, lao vào máy bay đang cất cánh để tự tử

Máy bay chở 231 người đụng cột đèn và xe tải trên đường cao tốc Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

máy bay rơi xuống biển sống sót kỳ diệu Bang Florida Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận