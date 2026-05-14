Máy bay rơi xuống biển, 11 người sống sót kỳ diệu

"Việc tất cả những người đó sống sót quả là một điều kỳ diệu", thiếu tá không quân Elizabeth Piowaty, chỉ huy một trong những chiếc máy bay tham gia cứu hộ những hành khách của máy bay rơi xuống biển, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 13.5, một ngày sau vụ rơi máy bay, theo Reuters.

Ảnh do Không quân Mỹ cung cấp cho thấy hoạt động cứu hộ đang diễn ra sau vụ rơi máy bay dân sự ngoài khơi thành phố Melbourne thuộc bang Florida (Mỹ) vào ngày 12.5 Ảnh: AP

Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay cánh quạt 2 động cơ bay từ Bahamas với 11 người lớn trên khoang, đã rơi xuống Đại Tây Dương cách thành phố Melbourne thuộc bang Florida (Mỹ) 129 km, và kích hoạt tín hiệu định vị khẩn cấp. Tín hiệu này đã được Lực lượng Tuần duyên Mỹ thu nhận.

Máy bay tìm kiếm và cứu hộ tác chiến HC-130J Combat King II của thiếu tá Piowaty khi đó đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện, đã ngay lập tức tham gia hoạt động cứu hộ, theo Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Thiếu tá Piowaty cho hay đội của bà đã phát hiện ra chiếc bè cứu sinh khi một cơn giông đang đến gần và đã thả xuống một gói thực phẩm, nước uống và phao cứu sinh bổ sung để duy trì sự sống cho những người sống sót cho đến khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận họ trên mặt biển.

Đến lúc đó, những người sống sót "đã ở trên bè khoảng 5 giờ, và chỉ cần nhìn vào họ, chúng tôi có thể nhận thấy họ đang gặp khó khăn về thể chất, tinh thần và cảm xúc", đại úy không quân Rory Whipple, một trong những người cứu hộ, kể lại trong cuộc họp báo.

Ông Whipple cho biết thêm phi hành đoàn đã đưa được tất cả 11 người sống sót lên trực thăng, hoàn thành cuộc cứu hộ khi chỉ còn 5 phút nữa là trực thăng hết nhiên liệu, trước khi họ cần cho trực thăng tiếp nhiên liệu giữa không trung hoặc hạ cánh ngay lập tức.

Giới chức Bahamas đang điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi, nhưng theo Lực lượng Tuần duyên Mỹ, máy bay được cho là đã gặp sự cố hỏng động cơ.