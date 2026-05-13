Thế giới

Đột nhập sân bay, lao vào máy bay đang cất cánh để tự tử

Khánh An
13/05/2026 10:33 GMT+7

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị cuốn vào động cơ máy bay Airbus A321 đang cất cánh tại một sân bay ở Mỹ là người có ý định tự tử.

Người đàn ông tiến đến đường băng vào thời khắc xảy ra va chạm

Đài Fox News ngày 13.5 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay người thiệt mạng trong vụ va chạm kinh hoàng tại đường băng Sân bay quốc tế Denver (Colorado, Mỹ) vào tối 8.5 là một người đàn ông có hành động tự tử sau khi vượt qua nhiều lớp an ninh sân bay.

Người xâm nhập được xác định là Michael Mott (41 tuổi), người được nhìn thấy trên video lảng vảng gần đường băng trước khi đột ngột bước ra trước một chiếc máy bay của hãng Frontier Airlines đang cất cánh.

Các quan chức sân bay nói rằng họ không hề hay biết ông Mott đã vào khu vực cấm, sau khi trèo qua hàng rào cao 2,4 m có dây thép gai ở trên. Cuối cùng, nạn nhân bị hút vào động cơ máy bay đang cất cánh.

Bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân tử vong là do nhiều vết thương do các vật cùn và vật sắc nhọn gây ra.

Các quan chức sân bay chỉ phát hiện ngay trước khi ông Mott bước lên đường băng trước chiếc Airbus A321 đang cất cánh và chở theo 231 người.

"Người này mất khoảng 15 giây để nhảy qua hàng rào cao 2,4 m có dây thép gai ở trên. Thời gian từ lúc leo qua hàng rào đến lúc bị máy bay đâm trúng là khoảng hai phút", theo CEO Sân bay Quốc tế Denver Phil Washington.

Các quan chức cho biết thêm rằng ông Mott đã băng qua khoảng 190 m trong sân bay để đến đường băng, sau khi trèo qua hàng rào.

Hệ thống an ninh của sân bay gồm khoảng 58 km hàng rào tuân thủ tiêu chuẩn TSA, cùng với camera quan sát, hình ảnh nhiệt, radar mặt đất và các đội tuần tra an ninh.

Các quan chức nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh đang được xem xét lại để xác định những cải tiến tiềm năng, bao gồm cả nỗ lực giải quyết các điểm mù tiềm ẩn của camera do địa hình gần hàng rào che khuất.

Có 231 người trên chuyến bay số hiệu 4345 của Frontier Airlines, trong đó 12 người bị thương nhẹ, chủ yếu khi sử dụng phao trượt trong quá trình sơ tán sau khi máy bay phải hủy cất cánh khẩn cấp.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn với sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các cơ quan liên bang, bao gồm Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục Hàng không Liên bang.

Chiếc Airbus A321 của Hãng hàng không Frontier Airlines va phải một người đi bộ trên đường băng và dừng khẩn cấp quá trình cất cánh tại sân bay Denver (bang Colorado, Mỹ).

