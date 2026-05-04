Máy bay chở 231 người đụng cột đèn và xe tải trên đường cao tốc Mỹ

Văn Khoa
04/05/2026 09:46 GMT+7

Một máy bay chở 231 người đụng cột đèn và xe tải trên đường cao tốc ở bang New Jersey (Mỹ) khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty hôm 3.5, theo AFP.

"Trong khi tiếp cận để hạ cánh tại sân bay quốc tế Newark Liberty, chuyến bay 169 của Hãng hàng không United Airlines đã đụng một cột đèn trên đường cao tốc New Jersey Turnpike vào khoảng 14 giờ ngày 3.5 (giờ địa phương)", Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo.

Máy bay chở hơn 230 người va chạm xe tải trên đường cao tốc ở Mỹ - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay của Hãng hàng không United Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles ở bang California (Mỹ) vào ngày 21.4

Ảnh: AFP

FAA khẳng định chiếc Boeing 767 của United Airlines bị hư hại nhẹ, nhưng đã hạ cánh an toàn sau khi bay từ Venice (Ý). FAA thông báo sẽ điều tra vụ việc.

Sự cố xảy ra khi chiếc máy bay này đang chở 221 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn, theo AFP.

Không có thương vong nào được báo cáo trên máy bay, và tài xế xe tải đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ, theo Cơ quan Cảng New York và New Jersey (PANYNJ).

PANYNJ cho biết thêm chiếc máy bay đã gây ra thiệt hại cho một cột đèn và một xe đầu kéo đang di chuyển về phía nam trên đường cao tốc New Jersey Turnpike.

United Airlines thông báo hãng dự định "tiến hành một cuộc điều tra an toàn bay nghiêm ngặt về vụ việc và phi hành đoàn của chúng tôi đã bị đình chỉ công tác như một phần của quá trình này".

Chiếc xe tải nói trên, thuộc công ty bánh H&S Bakery, không bị hư hại đáng kể, nhưng bánh xe của máy bay thương mại đã va chạm cửa bên tài xế, theo Phó chủ tịch H&S Bakery Chuck Paterakis. Ông cho biết thêm "tài xế xe tải bị thương nhẹ do vụ việc".

Cảnh sát bang New Jersey, những người đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc, và Tập đoàn Boeing đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về máy bay chở 231 người đụng cột đèn và xe tải ở Mỹ, theo AFP.

Rơi máy bay chở đội pickleball ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

Cơ quan chức năng bang Texas, Mỹ ngày 1.5 cho biết một chiếc máy bay chở các tay vợt pickleball đã rơi xuống một khu vực thành phố Wimberley, khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

