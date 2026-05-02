Rơi máy bay chở đội pickleball ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

Theo Sở An toàn Công cộng Texas, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 30.4 theo giờ địa phương tại Wimberley, cách thành phố thủ phủ Austin của Texas khoảng 65 km về phía tây nam.

"Phi công và bốn hành khách trên máy bay được tuyên bố đã tử vong ngay tại hiện trường", cảnh sát Billy Ray cho biết.

Hiện trường máy bay chở các tay vợt pickleball rơi ở thành phố Wimberlay, Texas ngày 1.5 ẢNH: AP

Danh tính của các nạn nhân chưa được tiết lộ. Dù vậy, Câu lạc bộ Amarillo pickleball ở Texas xác nhận các nạn nhân là thành viên câu lạc bộ, đang trên chuyến bay đến dự giải đấu pickleball.

Chiếc máy bay gặp nạn mang số hiệu Cessna 421C, cất cánh từ thành phố Amarillo và đang hướng tới Sân bay Quốc gia New Braunfels. Ảnh chụp trên cao cho thấy phi cơ gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Hàng xóm gần hiện trường cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng động lạ như tiếng động cơ phát nổ lụp bụp.

Ông Dan Dyer, Chủ tịch Câu lạc bộ Amarillo Pickleball, cho biết ông từng chơi pickleball cùng các nạn nhân và từng trao huy chương cho họ.

Ông Dyer nêu thêm một chiếc máy bay thứ hai cũng cất cánh từ Amarillo và đã hạ cánh an toàn.

"Tôi chưa nghe được tin tức gì từ anh ấy", phi công của chiếc máy bay thứ hai cho biết. Một kiểm soát viên không lưu đáp lại: "Anh ta bắt đầu di chuyển thất thường và hiện tại tín hiệu đường bay đã biến mất khỏi màn hình radar. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ với anh ta vẫn ổn".

Ít nhất một phi công trong khu vực xác nhận rằng thiết bị định vị khẩn cấp của chiếc máy bay gặp nạn đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Kiểm soát viên không lưu sau đó đã gọi khẩn cấp 911.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, khu vực New Braunfels có nhiều mây ngay trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn và có một cơn dông xuất hiện sau đó. Hiện các cơ quan liên bang đang điều tra vụ việc.