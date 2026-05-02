Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Rơi máy bay chở đội pickleball ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
02/05/2026 08:10 GMT+7

Cơ quan chức năng bang Texas, Mỹ ngày 1.5 cho biết một chiếc máy bay chở các tay vợt pickleball đã rơi xuống một khu vực thành phố Wimberley, khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Sở An toàn Công cộng Texas, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 30.4 theo giờ địa phương tại Wimberley, cách thành phố thủ phủ Austin của Texas khoảng 65 km về phía tây nam.

"Phi công và bốn hành khách trên máy bay được tuyên bố đã tử vong ngay tại hiện trường", cảnh sát Billy Ray cho biết.

Rơi máy bay chở các tay vợt, toàn bộ 5 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường máy bay chở các tay vợt pickleball rơi ở thành phố Wimberlay, Texas ngày 1.5

ẢNH: AP

Danh tính của các nạn nhân chưa được tiết lộ. Dù vậy, Câu lạc bộ Amarillo pickleball ở Texas xác nhận các nạn nhân là thành viên câu lạc bộ, đang trên chuyến bay đến dự giải đấu pickleball.

Chiếc máy bay gặp nạn mang số hiệu Cessna 421C, cất cánh từ thành phố Amarillo và đang hướng tới Sân bay Quốc gia New Braunfels. Ảnh chụp trên cao cho thấy phi cơ gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Hàng xóm gần hiện trường cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng động lạ như tiếng động cơ phát nổ lụp bụp.

Ông Dan Dyer, Chủ tịch Câu lạc bộ Amarillo Pickleball, cho biết ông từng chơi pickleball cùng các nạn nhân và từng trao huy chương cho họ.

Ông Dyer nêu thêm một chiếc máy bay thứ hai cũng cất cánh từ Amarillo và đã hạ cánh an toàn.

"Tôi chưa nghe được tin tức gì từ anh ấy", phi công của chiếc máy bay thứ hai cho biết. Một kiểm soát viên không lưu đáp lại: "Anh ta bắt đầu di chuyển thất thường và hiện tại tín hiệu đường bay đã biến mất khỏi màn hình radar. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ với anh ta vẫn ổn".

Ít nhất một phi công trong khu vực xác nhận rằng thiết bị định vị khẩn cấp của chiếc máy bay gặp nạn đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Kiểm soát viên không lưu sau đó đã gọi khẩn cấp 911.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, khu vực New Braunfels có nhiều mây ngay trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn và có một cơn dông xuất hiện sau đó. Hiện các cơ quan liên bang đang điều tra vụ việc.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận