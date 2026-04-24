Máy bay Colombia rơi khiến 69 người thiệt mạng do va phải cây khi cất cánh

Xác chiếc máy bay C-130 Hercules của quân đội Colombia ẢNH: AFP

Hãng AFP hôm nay 24.4 dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Không quân Colombia cho hay chiếc máy bay quân sự rơi khiến 69 binh sĩ thiệt mạng hồi tháng trước là do va phải cây ngay sau khi cất cánh.

Vụ việc xảy ra hôm 23.3 khi chiếc máy bay C-130 Hercules, sản xuất năm 1983, rơi cách đường băng khoảng 1 km tại thị trấn Puerto Leguizamo thuộc vùng Amazon, gần biên giới với Peru.

Đại tá Luis Fernando Giraldo, giám đốc an toàn của lực lượng Không quân Colombia, nói với các phóng viên rằng máy bay đã đâm vào 3 cây chỉ 4 giây sau khi cất cánh. Cuộc điều tra đã phát hiện "vật liệu thực vật" bên trong hai động cơ, ông cho biết.

Điều đó "đã ảnh hưởng đến hiệu suất khí động học của cánh trái và khả năng điều khiển máy bay", theo ông Giraldo.

Chiếc máy bay chở hơn 120 người cùng với đạn dược đã phát nổ và làm bị thương những người dân sống gần đó khi họ vội vã đến cứu những người sống sót.

Ông Giraldo cho biết hiện vẫn chưa thể xác định liệu vụ tai nạn là do lỗi của con người hay lỗi kỹ thuật, nhưng đã loại trừ khả năng quá tải hoặc điều kiện thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự 4 động cơ được các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi để vận chuyển binh lính và hàng hóa.

Một máy bay C-130 Hercules của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ẢnH: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã mô tả vụ tai nạn là một trong những thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất của nước này trong những năm gần đây. Lực lượng Không quân Colombia đã cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc.