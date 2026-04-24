Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Máy bay Colombia rơi khiến 69 người thiệt mạng do va phải cây khi cất cánh

Khánh An
Khánh An
24/04/2026 16:28 GMT+7

Không quân Colombia cho biết chiếc máy bay quân sự C-130 Hercules đã đâm vào 3 cây dưới đất, chỉ 4 giây sau khi cất cánh.

Máy bay Colombia rơi khiến 69 người thiệt mạng do va phải cây khi cất cánh- Ảnh 1.

Xác chiếc máy bay C-130 Hercules của quân đội Colombia

Hãng AFP hôm nay 24.4 dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Không quân Colombia cho hay chiếc máy bay quân sự rơi khiến 69 binh sĩ thiệt mạng hồi tháng trước là do va phải cây ngay sau khi cất cánh.

Vụ việc xảy ra hôm 23.3 khi chiếc máy bay C-130 Hercules, sản xuất năm 1983, rơi cách đường băng khoảng 1 km tại thị trấn Puerto Leguizamo thuộc vùng Amazon, gần biên giới với Peru.

Đại tá Luis Fernando Giraldo, giám đốc an toàn của lực lượng Không quân Colombia, nói với các phóng viên rằng máy bay đã đâm vào 3 cây chỉ 4 giây sau khi cất cánh. Cuộc điều tra đã phát hiện "vật liệu thực vật" bên trong hai động cơ, ông cho biết.

Điều đó "đã ảnh hưởng đến hiệu suất khí động học của cánh trái và khả năng điều khiển máy bay", theo ông Giraldo.

Chiếc máy bay chở hơn 120 người cùng với đạn dược đã phát nổ và làm bị thương những người dân sống gần đó khi họ vội vã đến cứu những người sống sót.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự Colombia

Ông Giraldo cho biết hiện vẫn chưa thể xác định liệu vụ tai nạn là do lỗi của con người hay lỗi kỹ thuật, nhưng đã loại trừ khả năng quá tải hoặc điều kiện thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự 4 động cơ được các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi để vận chuyển binh lính và hàng hóa.

Máy bay Colombia rơi khiến 69 người thiệt mạng do va phải cây khi cất cánh- Ảnh 2.

Một máy bay C-130 Hercules của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ

ẢnH: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã mô tả vụ tai nạn là một trong những thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất của nước này trong những năm gần đây. Lực lượng Không quân Colombia đã cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Tin liên quan

66 người chết khi máy bay quân sự rơi ở Colombia

66 người chết khi máy bay quân sự rơi ở Colombia

Ít nhất 66 người thiệt mạng khi một máy bay quân sự Colombia chở 125 người bị rơi ở miền nam nước này vào hôm 23.3.

Máy bay Boeing 737 từ Colombia đi Mỹ bị trúng đạn

Vì sao Thái Lan để nhiều máy bay quân sự Mỹ sử dụng sân bay?

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận