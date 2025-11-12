Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chuyện buồn sau thương vụ Microsoft mua Skype với giá 8,5 tỉ USD

Kiến Văn
Kiến Văn
12/11/2025 09:07 GMT+7

Vào tháng 5.2025, Microsoft chính thức ngừng cung cấp Skype, một trong những dịch vụ viễn thông hàng đầu trong quá khứ.

Được Microsoft mua lại vào năm 2011 với giá 8,5 tỉ USD, Skype từng là một ứng dụng cách mạng, giúp mở đường cho các nền tảng như Zoom, Google Meet và WhatsApp. Điều này khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi tại sao Microsoft quyết định ngừng dịch vụ từng phổ biến mà công ty đã chi khoản tiền không nhỏ để sở hữu.

Chuyện buồn sau thương vụ Microsoft mua Skype với giá 8,5 tỉ USD - Ảnh 1.

Nhiều vấn đề khác nhau buộc Microsoft phải ngừng cung cấp Skype vào giữa năm nay

ẢNH: FORBES

Theo BGR, lý do chính cho quyết định này chính là sự ra đời của Microsoft Teams vào năm 2017. Được thiết kế để cạnh tranh với Slack, Teams đã tích hợp nhiều tính năng cốt lõi của Skype, như gọi video và nhắn tin tức thời, đồng thời bổ sung khả năng chia sẻ tệp và tích hợp sâu với Office 365. Điều này đã khiến Skype nhanh chóng trở nên lỗi thời, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi nhu cầu về các công cụ hội nghị truyền hình tăng cao.

Sự yếu kém của Skype

Trong khi các đối thủ như Zoom nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, Skype lại không thể duy trì sự hấp dẫn. Microsoft đã không đầu tư đủ để làm mới Skype sau khi thay thế Windows Live Messenger vào năm 2012. Giao diện người dùng của Skype đã trở nên phức tạp và khó sử dụng, với nhiều tính năng không cần thiết khiến người dùng cũ thất vọng.

Cuối những năm 2010, Skype đã gặp phải nhiều vấn đề về hiệu suất, như rớt cuộc gọi và độ trễ, dẫn đến sự sụt giảm số lượng người dùng từ 400 triệu vào thời điểm đại dịch xuống còn 336 triệu vào năm 2023. Trong khi đó, các ứng dụng như Facebook Messenger, FaceTime, Zoom và Discord đã nhanh chóng thu hút người dùng.

Khi Microsoft dồn sức vào Teams, Skype đã bị bỏ lại phía sau, trở thành một câu chuyện cảnh báo về sự thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh công nghệ. Dù Microsoft vẫn giữ lại một số tính năng của Skype trong Teams Free và cổng thông tin web Skype, nhưng thương hiệu Skype như trước đây đã không còn tồn tại. Quyết định khai tử Skype đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên, nhắc nhở chúng ta rằng trong thế giới công nghệ, sự đổi mới và thích ứng là điều cần thiết để tồn tại.

