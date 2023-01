Chuyển cơ quan điều tra 40 vụ việc về mua sắm phòng, chống dịch Covid-19

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) và Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) về hành vi "nhận hối lộ".