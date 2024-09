Chuyển công an điều tra việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Theo đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) nhận được đơn của Ban quản trị chung cư Oriental Plaza đề nghị khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công văn số 836 của Sở Xây dựng TP.HCM gửi UBND quận Tân Phú. Trong đó có nội dung giao Công an TP.HCM rà soát quá trình quản lý, sử dụng, bàn giao kinh phí quỹ bảo trì phần sở hữu chung tại chung cư Oriental Plaza. Nếu phát hiện chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM), cho rằng qua nghiên cứu nội dung đơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) nhận thấy đơn có nội dung đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm của chủ đầu tư của chung cư Oriental Plaza có trụ sở trên địa bàn quận Tân Phú. Do đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) chuyển đơn của Ban quản trị chung cư Oriental Plaza đến Công an quận Tân Phú để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) để theo dõi.

Cư dân chung cư Oriental Plaza vì quỹ bảo trì chung cư bị chiếm dụng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Liên quan đến sự việc này, Ban quản trị chung cư trình bày: Chung cư Oriental Plaza do Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Thuận làm chủ đầu tư. Theo quy định, sau khi Ban quản trị chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ quỹ bảo trì chung cư cho Ban quản trị chung cư quản lý. Thế nhưng đã 5 năm qua, chủ đầu tư vẫn không bàn giao. Điều này đã gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư.

Tháng 5.2022, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Thuận về hành vi không bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì và lãi suất tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung.

Sau đó, chủ đầu tư đã đóng phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả là chuyển kinh phí bảo trì cho cư dân.

Đến tháng 8.2022, ký quyết định cưỡng chế, buộc chủ đầu tư khắc phục hậu quả. Nhưng công ty này vẫn không thực hiện nên đến ngày 11.8.2023, Văn phòng UBND TP.HCM có công văn số 8529 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Công an TP.HCM rà soát quá trình quản lý, sử dụng, bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung tại chung cư Oriental Plaza. Nếu phát hiện chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nội dung này, Ban quản trị chung cư Oriental Plaza đề nghị Công an TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM xem xét khởi tố chủ đầu tư về hành vi chiếm dụng quỹ bảo trì, bảo vệ được các quyền lợi chính đáng của nhân dân, bảo vệ sự nghiêm minh của luật pháp.