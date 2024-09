Chuyển công an điều tra vụ mua bán hơn 9 tấn vải cuộn nghi nhập lậu

Ngày 27.9, Đội QLTT số 5 Cục QLTT tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định đối với vụ mua bán 9.390 kg vải cuộn có dấu hiệu nhập lậu.

Trước đó, qua trao đổi thông tin với Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên và áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường, trong 2 ngày 18 - 19.9, đoàn kiểm tra liên ngành đã khám ô tô tải biển số 89C-059.11, do anh Đỗ Viết Khang (27 tuổi, trú tại TT.Quỹ Nhất, H.Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển. Kết quả khám xét xác định trên xe có 9.390 kg vải cuộn, gắn nhãn hàng hóa bằng chữ nước ngoài, trong đó có dòng chữ "Made in China".

Lực lượng chức năng khám xe tải chở hơn 9 tấn vải cuộn nghi nhập lậu ẢNH: CỤC QLTT HƯNG YÊN

Làm việc với đoàn kiểm tra, anh Khang không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên xe, đồng thời cho biết mình chỉ chở hàng thuê. Đội QLTT số 5 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, sau đó xác định chủ số vải nói trên là chị Nguyễn Thị Ngoan (37 tuổi, trú tại TT.Văn Giang, H.Văn Giang, Hưng Yên).



Về nguồn gốc của số vải này, chị Ngoan cho biết đã mua của một doanh nghiệp chuyên gia công sản phẩm may mặc trên địa bàn H.Yên Mỹ (Hưng Yên). Quá trình mua bán không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội trưởng Đội QLTT số 5 đã báo cáo lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Hưng Yên và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật của vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo quy định.