Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chuyện đêm ở vườn cây 'tỉ đô': Vì sao chọn giờ đặc biệt để thụ phấn sầu riêng?

Hữu Tú
18/04/2026 06:00 GMT+7

Đêm xuống, người dân Đắk Lắk tất bật mang đèn pin, leo thang thụ phấn sầu riêng để kịp 'giờ vàng' khi hoa nở. Vì sao công việc này phải diễn ra trong khung giờ đặc biệt?

Ít ai biết, phía sau những vườn trái trĩu quả là những đêm trắng thụ phấn sầu riêng của người dân Đắk Lắk. Khi hoa bắt đầu trổ bông, nông dân tất bật chuẩn bị dụng cụ, chia nhóm, mang đèn pin len lỏi khắp vườn để kịp “giờ vàng” quyết định năng suất cả mùa. Đáng chú ý, cách thụ phấn sầu riêng được thực hiện theo phương thức thủ công, tỉ mỉ và khá độc đáo.

Người dân ở Đắk Lắk xuyên đêm đi thụ phấn sầu riêng

ẢNH: HỮU TÚ

Hoa sầu riêng nở rộ vào ban đêm, trong khi các loài côn trùng lấy mật khó hoạt động, khiến quá trình thụ phấn tự nhiên hạn chế. Vì vậy, người dân phải chủ động can thiệp bằng phương pháp thủ công, bắt đầu từ lúc trời sập tối cho đến rạng sáng.

Người dân dày công chăm sóc cho cây sầu riêng

ẢNH: HỮU TÚ

Nếu không thụ phấn kịp thời, tỉ lệ đậu trái sẽ thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái. Vì vậy, người trồng phải canh được khoảng thời gian "vàng" và thường xuyên tăng ca, làm xuyên đêm để đảm bảo các chùm hoa sầu riêng đều được thụ phấn.

Tỉ mỉ kiểm tra cây sầu riêng phòng, tránh sâu bệnh

ẢNH: HỮU TÚ

Khi đi thụ phấn sầu riêng, người dân thường đi nhiều nhóm vì các khu vực trồng khá rộng lớn. Những ánh đèn pin len lỏi qua từng cây sầu riêng, họ leo thang, cẩn thận dùng cọ hoặc chổi lông lấy phấn từ hoa đực rồi thụ phấn cho hoa cái.

Hoa sầu riêng thường bung nở vào ban đêm

ẢNH: HỮU TÚ

Theo chia sẻ của người dân, công việc thụ phấn cho hoa sầu riêng đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ. Mỗi cây sầu riêng lớn, có thể có hàng ngàn bông hoa nhưng không phải hoa nào cũng giữ lại để nuôi trái đến khi thu hoạch. Thay vào đó, họ sẽ loại những bông hoa yếu để tập trung chăm sóc, dinh dưỡng cho hoa khỏe mạnh.

Thụ phấn cho hoa sầu riêng vào ban đêm

ẢNH: HỮU TÚ

Người dân vừa thụ phấn, vừa quan sát để chọn những bông hoa khỏe theo kinh nghiệm để chăm sóc đến lúc thu hoạch. Đặc biệt, hoa sầu riêng rất nhạy cảm với mưa trái mùa, gió mạnh hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột. Do đó điều quan trọng là phải chọn thời điểm thích hợp để thụ phấn cho hoa, ngừa nguy cơ giảm sản lượng.

Cách thụ phấn sầu riêng khá độc đáo

ẢNH: HỮU TÚ

Những năm gần đây, sầu riêng được xem là cây “tỉ đô” của nông nghiệp Đắk Lắk, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Giá trị xuất khẩu tăng cao giúp nhiều hộ vươn lên khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, ổn định cuộc sống.

Người dân Đắk Lắk dành nhiều thời gian thụ phấn cho hoa sầu riêng

ẢNH: HỮU TÚ

Tuy nhiên, để có được những trái sầu riêng đạt chất lượng, người trồng phải đánh đổi bằng công sức và sự tỉ mỉ qua từng khâu chăm sóc. Trong đó, thụ phấn sầu riêng vẫn là công đoạn then chốt, quyết định trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái.

Phía sau những vườn cây “tỉ đô” là câu chuyện lao động bền bỉ của người nông dân, những người lặng lẽ giữ "mùa vàng" bằng những đêm không ngủ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận