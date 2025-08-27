Đằng sau phiên livestream đặc biệt: 60 tấn sầu riêng được chốt ngay tại vườn

Phiên livestream chưa từng có ở buôn làng

Một buổi sáng cuối tháng 8, con đường lầy lội dẫn vào vườn sầu riêng ở xã Ea Knuếc, Đắk Lắk (H.Krông Pắk, Đắk Lắk cũ) bỗng đông đúc lạ thường. Người dân kéo đến không chỉ để xem hái sầu riêng, mà còn để… xem livestream. Người “cầm mic” không ai khác chính là nữ bí thư xã Ngô Thị Minh Trinh - người từng gây “sốt” mạng xã hội vì phát biểu rành mạch, không cần nhìn văn bản.

Nữ bí thư xã ở Đắk Lắk tổ chức buổi livestream bán sầu riêng ngay tại vườn của người dân ẢNH: HỮU TÚ

Lần này, bà Trinh chọn một cách khác để đồng hành cùng bà con: đứng giữa vườn sầu riêng, mở livestream ngay trên mạng xã hội, trò chuyện với khách hàng, hướng dẫn cách chọn trái ngon, đồng thời bán trực tiếp cho thương lái và người mua lẻ.

Nữ bí thư xã Ea Knuếc - Ngô Thị Minh Trinh (giữa) trong buổi livestream bán sầu riêng ngày 24.8. Bà Trinh cũng từng bất ngờ gây "sốt" mạng xã hội khi phát biểu rành mạch, không cần nhìn văn bản ẢNH: HỮU TÚ

Bà Trinh cho biết, buổi livestream bán hàng không phải để nổi tiếng và không phải để làm giàu cho ai. Mục đích của buổi livestream bán hàng là cơ hội để chính quyền địa phương học tập về chuyển đổi số từ bình dân học vụ số cùng với bà con buôn làng trong thời đại công nghệ 4.0.

Người dân phấn khởi học kinh tế số

Trước giờ livestream, ông Nguyễn Công Điềm (57 tuổi, người dân tộc Tày) - chủ vườn sầu riêng được chọn làm điểm đăng cai - tất bật đón khách. Ông hồ hởi: "Gia đình tôi có diện tích trồng sầu riêng khoảng 1,8 ha cho ra sản lượng khoảng 54 tấn/năm. Mỗi năm, sau khi trừ đi các chi phí, chúng tôi thu về hơn 1 tỉ đồng. Việc canh tác sầu riêng đã tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Đặc biệt, chính quyền địa phương mở buổi livestream sẽ giúp sản phẩm sầu riêng của bà con được định vị giá cả, không bị thương lái ép giá mỗi khi vào vụ".

Ông Nguyễn Công Điềm, người dân tộc Tày ẢNH: HỮU TÚ

Trong lúc trò chuyện, những trái sầu riêng chín cây được bóc thử, múi vàng óng được đưa lên màn hình livestream, vừa quảng bá vừa mời khách nếm thử ngay tại chỗ. Người dân trong buôn làng vừa xem vừa học cách tương tác, ghi nhận phản hồi từ khách hàng qua phần bình luận trực tuyến.

Bà H'Ling Kbuôr (53 tuổi) đánh giá, việc nữ bí thư xã tổ chức buổi livestream giới thiệu sản phẩm sầu riêng của bà con là rất đáng ghi nhận. Người dân trồng sầu riêng có cơ hội được học tập cách bán hàng, lắng nghe được ý kiến của khách hàng. Từ đó, mỗi người có sự thay đổi hình thức canh tác, tạo ra sản phẩm chất lượng, tăng thu nhập

"Việc trồng sầu riêng đối mặt với rất nhiều khó khăn từ thời tiết cho đến giá cả thị trường. Thông qua buổi livestream này, người dân trên cả nước sẽ hiểu hơn về các loại sầu riêng, lựa chọn được sản phẩm "đáng đồng tiền bát gạo". Chúng tôi rất phấn khởi với sự kiện này và sẽ học hỏi thêm về việc quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk", bà H'Ling Kbuôr chia sẻ.

Khi 60 tấn sầu riêng được chốt đơn

Phiên livestream hôm ấy kết thúc trong sự ngỡ ngàng: hơn 60 tấn sầu riêng đã được bán cho khách hàng và thương lái. Ngoài ra, các nhà hảo tâm và người dân còn ủng hộ hơn 3 tỉ đồng cho hợp tác xã của các hộ trồng sầu riêng.

Đằng sau con số 60 tấn là nụ cười rạng rỡ của bà con. Lần đầu tiên họ thấy sản phẩm của mình không chỉ nằm trong vườn mà còn “lên sóng”, đến với khách hàng khắp nơi. Còn với chính quyền địa phương, đây là bài học thực tế về chuyển đổi số – bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, bình dân nhất.

Sầu riêng Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Hơn cả một phiên bán hàng

Bà Ngô Thị Minh Trinh chia sẻ thêm: "Theo nhận định của tôi, người đứng đầu sẽ đi đầu để cán bộ của địa phương mình cũng như bà con buôn làng tự tin, cùng chung tay thực hiện công tác chuyển đổi số và đặc biệt là kinh tế số"

Trong không gian rộn ràng mùi sầu riêng chín, xen lẫn tiếng cười nói của bà con, phiên livestream đặc biệt ấy giống như một ngày hội nhỏ ở buôn làng Ea Knuếc. Và có lẽ, đó cũng là bước khởi đầu để người nông dân nơi đây bước vào “thương mại điện tử” theo cách của riêng mình – mộc mạc mà đầy hứa hẹn.

Sản phẩm sầu riêng của người dân địa phương ẢNH: HỮU TÚ



