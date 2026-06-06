Ngày 5.6, anh Ngô Quyền (32 tuổi, ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh 4 con rắn trú ngụ bên trong dàn lạnh máy điều hòa, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chuyến đi sửa điện lạnh kinh hoàng 4 con rắn trong máy điều hòa phòng ngủ

Anh Ngô Quyền gắp rắn từ trong máy lạnh ra ngoài ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí "nổi da gà" khi chứng kiến cảnh những con rắn nằm trong dàn lạnh của máy điều hòa được lắp ngay trong phòng ngủ.