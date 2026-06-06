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Chuyến đi sửa điện lạnh kinh hoàng: 4 con rắn trong máy điều hòa phòng ngủ
Video Thời sự

Chuyến đi sửa điện lạnh kinh hoàng: 4 con rắn trong máy điều hòa phòng ngủ

Hải Phong
Hải Phong
06/06/2026 11:36 GMT+7

Kiểm tra một máy điều hòa phát ra tiếng động lạ, thợ điện lạnh ở Quảng Ngãi bất ngờ phát hiện 4 con rắn dài khoảng 60 - 70 cm trú ngụ trong dàn lạnh. Đoạn clip ghi lại sự việc khiến nhiều người rùng mình.

Ngày 5.6, anh Ngô Quyền (32 tuổi, ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh 4 con rắn trú ngụ bên trong dàn lạnh máy điều hòa, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chuyến đi sửa điện lạnh kinh hoàng 4 con rắn trong máy điều hòa phòng ngủ

Thợ điện lạnh ở Quảng Ngãi phát hiện 4 con rắn trong máy điều hòa- Ảnh 1.

Anh Ngô Quyền gắp rắn từ trong máy lạnh ra ngoài

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí "nổi da gà" khi chứng kiến cảnh những con rắn nằm trong dàn lạnh của máy điều hòa được lắp ngay trong phòng ngủ.

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