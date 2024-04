Chuyện đời chuyện nghề: Bạn gái sao phim 'Chạng vạng' khoe con đầu lòng

Suki Waterhouse, nữ diễn viên phim Killers Anonymous, vừa đăng lên Instagram bức ảnh chụp cô đang bế một bé sơ sinh (ảnh) với chú thích: "Chào mừng thiên thần đến với thế giới". Đây là con đầu lòng của cô với nam tài tử Robert Pattinson (37 tuổi).



INSTAGRAM

Suki Waterhouse và Robert Pattinson dấy lên tin đồn bên nhau vào năm 2018 và đã đính hôn. Cả hai chưa xác nhận giới tính hay tên của đứa con nhưng bị phát hiện đang đẩy xe đưa bé đi chơi ở Los Angeles (Mỹ) vào tuần trước qua những bức ảnh mà Daily Mail đăng tải.

Waterhouse từng bày tỏ: "Tôi bị sốc khi thấy mình luôn hạnh phúc với một người trong gần 5 năm qua". Cô chuyển từ nghề người mẫu, ca sĩ sang diễn viên và nói với tờ Times vào năm ngoái rằng đã nhờ người đàn ông đang yêu mình giúp đỡ trong công việc. "Robert chắc chắn không nhận được lời khuyên từ tôi về diễn xuất, nhưng tôi luôn cố gắng thuyết phục anh ấy giúp tôi thử vai", cô nói.

Suki Waterhouse tham gia nhiều phim như Billionaire Boys Club, A Rainy Day in New York, Misbehaviour, Creations Stories..., ngoài ra đã phát hành album I Can't Let Go.

Robert Pattinson tham gia bom tấn Mickey 17 của đạo diễn phim Ký sinh trùng - Bong Joon-ho, dự kiến ra rạp ngày 31.1.2025.

Trước khi đến với mỹ nhân kém mình 6 tuổi, sao phim Chạng vạng trải qua mối tình với bạn diễn Kristen Stewart, nữ ca sĩ FKA Twigs. Trong khi đó, Suki Waterhouse từng hẹn hò với diễn viên Bradley Cooper, nhạc sĩ Miles Kane và tài tử Diego Luna.