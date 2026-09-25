Chuyển đổi số báo chí: Công nghệ đã có, nguồn lực ở đâu?

Chia sẻ tại Diễn đàn Tổng biên tập lần thứ 8 - năm 2026 do Báo Nhà báo và Công luận (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức, ông Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho rằng hướng đi của chuyển đổi số báo chí ngày càng rõ, nhưng bài toán đặt ra là làm thế nào để các tòa soạn thực sự đi được trên con đường đó.

Ông Hưng ví các cơ quan báo chí như những con thuyền chuẩn bị ra đại dương, đã có radar, kính viễn vọng, bản đồ và hải trình để tìm đến những vùng đất mới.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trình bày ý kiến tại diễn đàn ẢNH: C.L

"Nhưng nhìn xuống dưới, chúng ta có một con tàu chưa được hiện đại lắm, khá cũ kỹ, thủy thủ đoàn cũng chưa được đào tạo đúng như mong muốn, thậm chí có khi chưa biết đọc bản đồ hành trình như thế nào", ông Hưng nói.

Theo Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, hình ảnh này phản ánh một thực tế của chuyển đổi số báo chí: công cụ ngày càng hiện đại nhưng để đưa công nghệ vào quy trình sản xuất, vận hành tòa soạn và tạo ra hiệu quả thực sự, vẫn phải giải quyết những bài toán về nguồn lực tài chính, hạ tầng và con người.

Một trong những vướng mắc lớn là kinh phí. Đầu tư công nghệ cần nguồn lực đáng kể, trong khi việc đưa các khoản chi này vào dự toán ngân sách của cơ quan chủ quản còn gặp khó khăn về thủ tục và quy trình xây dựng dự án.

Theo ông Hưng, khi phát triển hạ tầng số và chuyển đổi số báo chí đã được xác định là hướng đi quan trọng, cần có cơ chế phù hợp để các cơ quan báo chí tiếp cận nguồn lực và triển khai các dự án công nghệ thuận lợi hơn.

Sẵn sàng tham gia liên minh bảo vệ bản quyền

Cùng với đầu tư công nghệ, ông Trần Việt Hưng đặt vấn đề bảo vệ bản quyền khi nội dung báo chí ngày càng dễ bị các nền tảng công nghệ và AI khai thác, tái sử dụng.

Ông đồng tình với đề xuất hình thành một liên minh hoặc thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí để cùng bảo vệ nội dung, thay vì mỗi tòa soạn tự xử lý. Báo Thanh Niên sẵn sàng tham gia và đóng góp kinh phí nếu cần thiết để triển khai dự án chung về bảo vệ bản quyền báo chí.

Theo ông Hưng, có những bài toán một cơ quan báo chí khó tự giải quyết nhưng có thể làm chung nếu các tòa soạn phối hợp, cùng với sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, cơ quan chỉ đạo và Hội Nhà báo Việt Nam.

Một vấn đề khác được Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên đề cập là việc xây dựng các nền tảng báo chí quốc gia dành cho video, phát thanh và podcast.

Theo ông, nếu được xây dựng theo hướng mở, đây có thể trở thành không gian chung để các cơ quan báo chí phân phối sản phẩm và khai thác doanh thu. Tuy nhiên, trước khi triển khai cần làm rõ ai quản lý, vận hành theo cơ chế nào và nội dung được phân phối bằng thuật toán ra sao.

Từ thực tế của VTVgo, ông Hưng cho rằng công chúng vẫn có nhu cầu tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, được kiểm chứng. Nếu có một nền tảng đủ mạnh về công nghệ và thuật toán phân phối, các cơ quan báo chí sẽ có thêm cơ hội đưa nội dung chính thống đến công chúng và mở rộng khả năng khai thác nguồn thu.

"Đấy là những việc các cơ quan báo chí khác rất quan tâm và rất mong muốn được tham gia", ông Trần Việt Hưng nói.