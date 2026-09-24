Chuyển đổi số phải đi đôi với các giải pháp an ninh mạng tương xứng

Không công nhận hoàn thành nếu chưa có sản phẩm thực tế

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển mạnh từ tư duy "hoàn thành đầu việc" sang "tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu thống nhất nguyên tắc chỉ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế, hiệu quả đo đếm được và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp ẢNH: ĐINH PHƯƠNG

Theo đó, không công nhận hoàn thành nếu nhiệm vụ mới dừng ở dự thảo, cài đặt, tập huấn hoặc báo cáo tỷ lệ tiến độ. Sản phẩm số phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp quy trình nghiệp vụ và thuận tiện cho người sử dụng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị.

Các nhiệm vụ phải được giao rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và kết quả đo đếm được; sản phẩm, minh chứng phải được cập nhật đầy đủ trên hệ thống theo dõi.

Cán bộ, đảng viên được yêu cầu thường xuyên sử dụng phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, không xử lý văn bản giấy đối với những quy trình đã điện tử hóa. Kết quả chuyển đổi số cũng được xác định là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và gắn với việc xem xét trách nhiệm đối với trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

4 nhiệm vụ phải hoàn thành trước 30.9

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, trong đó có 4 nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30.9: ban hành khung kiến trúc số của cơ quan Đảng; phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ lõi; khắc phục các lỗ hổng về bảo mật.

Toàn cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ẢNH: ĐINH PHƯƠNG

Bên cạnh tiến độ, các cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất lượng dữ liệu, thiết lập cơ chế quản trị, định kỳ công bố tỷ lệ sử dụng, thiếu dữ liệu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của đơn vị tạo lập dữ liệu. Tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, sử dụng song song bản giấy và điện tử kéo dài phải được khắc phục.

Các nền tảng, ứng dụng số đang triển khai cần thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dùng để cập nhật, sửa lỗi, tối ưu theo hướng "dễ dùng, dễ thao tác và ai cũng làm được".

Ông Trần Cẩm Tú đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, không đánh đổi an toàn lấy tiến độ. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật và hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định.

“Quá trình chuyển đổi số phải đi đôi với các giải pháp an ninh mạng tương xứng. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là trách nhiệm của từng cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên”, ông Trần Cẩm Tú lưu ý.



Thời gian còn lại của năm 2026, theo Thường trực Ban Bí thư, khối lượng công việc lớn và các nhiệm vụ có sự liên kết, phụ thuộc lẫn nhau. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan Đảng ở T.Ư và địa phương trực tiếp đôn đốc, kiểm tra hằng tuần, kịp thời xử lý vướng mắc. Cơ quan thường trực phải theo dõi đến cùng, báo cáo thực chất và tham mưu xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp chậm tiến độ.

Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, địa phương hành động quyết liệt, đồng bộ, gắn chặt chỉ đạo với tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất và bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.