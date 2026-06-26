Phát biểu tại hội thảo "Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc?" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (26.6), ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu, song phải được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhu cầu điện của Việt Nam đang tăng rất nhanh, đặc biệt trong những đợt nắng nóng vừa qua khi công suất cực đại của hệ thống điện đã vượt 58.000 MW. Trong bối cảnh đó, EVN đã nỗ lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế và đời sống người dân. Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, EVN đang triển khai nhiều giải pháp theo định hướng của Đảng và Chính phủ. Trọng tâm là phát triển các nguồn điện phát thải thấp, đầu tư hiện đại hóa hệ thống điện, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các dự án điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân và các hệ thống lưu trữ năng lượng trong giai đoạn tới.

EVN cũng đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi năng lượng của tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, nhiều giải pháp được nghiên cứu như chuyển đổi nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện sang sinh khối (biomass), amoniac hoặc các nhiên liệu có phát thải thấp hơn, trước mắt triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026 - 2030 để làm cơ sở nhân rộng. Song song với phát triển nguồn điện mới, EVN tiếp tục đầu tư nâng cấp lưới điện, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng phụ tải.

Một trong những giải pháp quan trọng nhất hiện nay là huy động sự tham gia của toàn xã hội vào việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Việc phát triển các nguồn điện mới luôn cần thời gian chuẩn bị, vốn đầu tư lớn và nhiều thủ tục, trong khi nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh. Vì vậy, tiết kiệm điện là giải pháp có thể triển khai ngay, mang lại hiệu quả tức thời. Ông Thạch nhấn mạnh, mỗi kWh điện được tiết kiệm không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí mà còn góp phần giảm áp lực đầu tư nguồn điện và lưới điện mới. Đồng thời, do phần lớn nguồn điện hiện nay vẫn sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí, nên tiết kiệm điện cũng đồng nghĩa với giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải khí nhà kính và góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh.

Ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù Việt Nam đang đầu tư mạnh vào nhiều loại hình nguồn điện mới, nếu việc sử dụng điện vẫn lãng phí thì chi phí đầu tư cho hệ thống sẽ ngày càng lớn. Trong khi đó, thay đổi thói quen sử dụng điện của mỗi người dân, doanh nghiệp và cơ quan là giải pháp có thể thực hiện ngay, với chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả rất lớn. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và bền vững trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng cao.