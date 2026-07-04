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Chuyển động 12h: Cập nhật đoàn Việt Nam cứu nạn ở Venezuela | Ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Cập nhật đoàn Việt Nam cứu nạn ở Venezuela | Ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Bão số 1 (Maysak); Đoàn Việt Nam cứu nạn ở Venezuela; Vụ ‘mưa điểm 10’ ở Tuyên Quang;... là những tin tức được đề cập trong bản tin Chuyển động 12h ngày 4.7.2026 của Báo Thanh Niên.

Chuyển động 12h ngày 4.7.2026 có những nội dung chính sau:

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 45 thi thể

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela, ngày 3.7 (theo giờ địa phương), đoàn tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela, đưa ra được 15 thi thể nạn nhân.

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 45 thi thể- Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam tìm nạn nhân trong đống đổ nát tại khu vực Playa Grande

ẢNH: N.L

Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

3 tác động bão số 1 (bão Maysak) sẽ ảnh hưởng Việt Nam

Hồi 10 giờ ngày 4.7, vị trí tâm bão số 1 ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 tương đương vận tốc 62 - 88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Chuyển động 12h: Cập nhật đoàn Việt Nam cứu nạn ở Venezuela | Ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

Dự báo lúc 22 giờ ngày 4.7, bão số 1 trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió Cấp 8 giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với vận tốc khoảng 15 km/giờ. Đến 10 giờ ngày 5.7, bão số 1 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trong 12 giớ tiếp theo.

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 3.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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