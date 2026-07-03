Chuyển động 12h: Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan ma túy | Điều tra vụ bắn người ở Đắk Lắk

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Chuyển động 12h ngày 3.7: Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan ma túy | Điều tra vụ bắn người ở Đắk Lắk

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đường dây ma túy

Từ một vụ nghi tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn, Công an TP.HCM đã lần theo dấu vết và triệt phá một đường dây ma túy với quy mô lớn. Đáng chú ý, trong số những người bị khởi tố có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, cái tên từng khá quen thuộc với khán giả trẻ.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đường dây ma túy

Điều tra vụ người đàn ông bị bắn 5 phát khi đang uống nước ở Đắk Lắk

Một vụ giết người xảy ra ngay trên đường phố tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang gây xôn xao dư luận. Theo cơ quan công an, nạn nhân bị bắn nhiều phát vào vùng đầu khi đang ngồi uống nước trước một ngôi nhà ven đường. Sau khi gây án, nghi phạm lập tức tẩu thoát và hiện đang bị lực lượng chức năng truy bắt.