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Chuyển động 12h: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Sáng 2.7, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) với chủ đề "TP.HCM - Sáng mãi tên Người".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, có thể mạnh lên thành bão

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