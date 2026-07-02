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Chuyển động 12h: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 2.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 2.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Sáng 2.7, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) với chủ đề "TP.HCM - Sáng mãi tên Người".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Chuyển động 12h: Phúc thẩm vụ 6 cựu chiến binh kêu oan | Đội tuyển Hàn Quốc bị yêu cầu điều tra - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, có thể mạnh lên thành bão

Một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh lên, có khả năng trở thành bão trong thời gian tới và hướng về khu vực bắc vịnh Bắc bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến tàu thuyền hoạt động trên biển.

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