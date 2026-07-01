Chuyển động 12h: Chính thức gia hạn miễn, giảm thuế xăng dầu | Dự báo bão số 1 trên Biển Đông

Bản tin Chuyển động 12h ngày 1.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chính phủ chính thức gia hạn miễn, giảm thuế xăng dầu hết 30.9.2026

Ngày 30.6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Chính phủ chính thức gia hạn miễn, giảm thuế xăng dầu hết 30.9.2026

TP.HCM miễn phí 134 tuyến xe buýt từ hôm nay: Những điều hành khách cần biết

An toàn, tiết kiệm, tránh nắng mưa và góp phần giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường là những lý do khiến nhiều người dân lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại hằng ngày.

TP.HCM miễn phí 134 tuyến xe buýt từ hôm nay: Những điều hành khách cần biết

5 lỗi vi phạm giao thông mới theo Nghị định 238, xử phạt từ 15.8

Nghị định 238/2026 có hiệu lực thi hành từ 15.8.2026, quy định xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

5 lỗi vi phạm giao thông mới theo Nghị định 238, xử phạt từ 15.8

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 2.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.