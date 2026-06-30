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Chuyển động 12h: Nhiều quy định bảo hiểm y tế mới | Lùi thời hạn xử phạt xe không có ghế trẻ em
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Nhiều quy định bảo hiểm y tế mới | Lùi thời hạn xử phạt xe không có ghế trẻ em

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 30.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 30.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Từ ngày 1.7, nhiều quy định bảo hiểm y tế mới tăng quyền lợi cho người bệnh

Từ ngày 1.7, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung thêm quyền lợi cho người tham gia. Những thay đổi này không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận khám chữa bệnh mà còn giảm mức chi trả trong một số trường hợp, góp phần giúp người dân an tâm hơn khi không may mắc bệnh.

Đây là điểm mới đáng chú ý, giúp người có thẻ bảo hiểm y tế giảm một phần chi phí khi tự đi khám ngoại trú không đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc không thực hiện đúng quy định chuyển tuyến. Tuy nhiên, chính sách chỉ áp dụng tại một số nhóm cơ sở y tế theo quy định, không áp dụng đồng loạt cho tất cả bệnh viện.

Từ ngày 1.7, nhiều quy định bảo hiểm y tế mới tăng quyền lợi cho người bệnh

Tháo dỡ tượng 'nữ thần khai phóng' ở Tây Ninh

Sau khi bị UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) lập biên bản vi phạm hành chính, chủ đầu tư đã cho tháo dỡ, vận chuyển tượng "nữ thần khai phóng" đi nơi khác.

Tháo dỡ tượng 'nữ thần khai phóng' ở Tây Ninh

Hơn 70 năm đỏ lửa lò rang: Bí quyết cà phê thủ công níu chân khách ở Chợ Lớn

Giữa thời đại mà các loại máy móc công nghiệp có thể rang xong một mẻ cà phê chỉ trong vỏn vẹn 15 phút, thì sự kỳ công, tỉ mẫn của tiệm cà phê Ba Lù tọa lạc tại chợ Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TP.HCM) lại trở thành một điểm nhấn tĩnh lặng. Phương pháp thủ công này chính là chìa khóa tạo nên hương vị độc quyền của một quán cà phê đã tồn tại ngót nghét gần một thế kỷ giữa lòng Chợ Lớn.

Hơn 70 năm đỏ lửa lò rang: Bí quyết cà phê thủ công níu chân khách ở Chợ Lớn

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 1.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 29.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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