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Chuyển động 12h: Trào lưu 'phông bạt' của người trẻ | Cảnh báo nguy cơ lũ quét ở 11 tỉnh
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Trào lưu 'phông bạt' của người trẻ | Cảnh báo nguy cơ lũ quét ở 11 tỉnh

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 28.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 28.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Trào lưu 'phông bạt' của người trẻ

Khao khát được công nhận có thể khiến nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ tiền mua ảnh "phông bạt" để đắp lên mình một vỏ bọc hoàn hảo. Thế nhưng, niềm vui từ những lượt tương tác ảo chỉ là nhất thời, còn hậu quả dai dẳng về sức khỏe tinh thần và sự cô lập chính mình mới là sự thật cay đắng.

Trào lưu mua ảnh ‘phông bạt’: Vỏ bọc hoàn hảo hay liều thuốc độc tinh thần?

Vụ 'bán hợp đồng kỳ nghỉ': Bắt thêm 51 người tại Công ty Metaland

Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng 'hợp đồng kỳ nghỉ', Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Vụ 'bán hợp đồng kỳ nghỉ': Bắt thêm 51 người tại Công ty Metaland

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 26.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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