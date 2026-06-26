Chuyển động 12h: Đề xuất tăng mức phạt không lập biên bản | Đeo tai nghe chỉ đường có bị phạt?

Bản tin Chuyển động 12h ngày 26.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h 26.6: Đề xuất tăng mức phạt không lập biên bản | Đeo tai nghe chỉ đường có bị phạt?

Xử phạt không lập biên bản là gì, vì sao Bộ Công an đề xuất nâng gấp đôi?

Trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Bộ Công an đề xuất nâng gấp đôi mức phạt tối đa của hình thức xử phạt không lập biên bản, đồng thời mở rộng áp dụng với một số trường hợp phạt nguội. Đề xuất đang nhận được sự quan tâm bởi có thể giúp rút ngắn thủ tục, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc kiểm soát, tránh phát sinh tiêu cực.

Xử phạt không lập biên bản là gì, vì sao Bộ Công an đề xuất nâng gấp đôi?

Shipper, xe ôm công nghệ đeo tai nghe chỉ đường Google Maps có bị phạt?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với các bài đăng thắc mắc liệu shipper, xe ôm công nghệ đeo tai nghe để nghe chỉ đường Google Maps thì có bị phạt hay không. Chủ đề này cũng gây tranh luận liên tục trên nhiều diễn đàn tài xế, khi một số người cho rằng việc nghe ứng dụng chỉ đường hoàn toàn khác với việc nghe nhạc hay gọi điện thoại.

Tai nghe vốn là vật dụng phổ biến giúp tài xế nhận cuốc và nghe chỉ dẫn bản đồ, do đó nhiều người khá bất ngờ khi biết hành vi đeo tai nghe lái xe máy vẫn có thể bị xử phạt.

Shipper, xe ôm công nghệ đeo tai nghe chỉ đường Google Maps có bị phạt?

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 27.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.



