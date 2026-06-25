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Chuyển động 12h: 25 Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII | Thực hư tin nhắn cảnh báo siêu bão
Video Thời sự

Chuyển động 12h: 25 Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII | Thực hư tin nhắn cảnh báo siêu bão

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 25.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 25.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 25.6: 25 Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII | Thực hư tin nhắn cảnh báo siêu bão

 Công bố danh sách 25 Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII

Sáng nay (25.6), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII chính thức khai mạc với sự tham dự của 786 đại biểu, đại diện hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã công bố danh sách trúng cử Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII và ra mắt đại hội. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu 25 nhân sự trúng cử Ban Thường vụ.

Theo kết quả bầu cử Ban Bí thư, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu tái cử Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Ba nhân sự được bầu giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn gồm: anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo kết quả bầu cử, Ban thường vụ khóa XIII có 25 ủy viên và Ban chấp hành 119 ủy viên.

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031

Người dân nhận tin nhắn cảnh báo siêu bão, cơ quan chức năng nói gì?

Chiều 24.6, nhiều người dân bất ngờ nhận được tin nhắn mang tên “BỘ NN-PTNT” với nội dung cảnh báo một cơn bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão và có khả năng đổ bộ vào đất liền.

Người dân nhận tin nhắn cảnh báo siêu bão, cơ quan chức năng nói gì?

Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa bão đang diễn ra.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ NN-MT đã lên tiếng xác nhận đây không phải là cảnh báo mới.

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