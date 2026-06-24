Chuyển động 12h: Cảnh báo đột quỵ khi thức xem World Cup | Ngày nắng nóng gay gắt nhất từ đầu hè

Bản tin Chuyển động 12h ngày 24.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ngày 24.6 nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè

Dự báo thời tiết ngày 24.6 sẽ là ngày nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè. Trong đó, vùng lõi nắng nóng nhiệt độ phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 24.6 nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè

Đề xuất bỏ ghi tay bán hàng với hộ kinh doanh

Cho rằng việc mua bán đã có hóa đơn hoặc đã kê khai trong phần mềm quản lý bán hàng, nhiều hộ kinh doanh đề xuất bỏ quy định phải ghi chép sổ mua - bán hàng theo mẫu.

Đề xuất bỏ ghi tay bán hàng với hộ kinh doanh

Quy định mới về chó thả rông khiến nhiều người gật gù: "Chắc chắn là như vậy rồi..."

Từ ngày 11.6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 204 quy định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với chủ nuôi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Quy định mới về chó thả rông khiến nhiều người gật gù: "Chắc chắn là như vậy rồi..."

Kẹt xe triền miên ở Công trường Dân Chủ, người dân mong sớm có cầu vượt thép

Ùn tắc kéo dài tại nhiều nút giao lớn đang tiếp tục gây áp lực cho giao thông TP.HCM. Trước thực trạng này, thành phố dự kiến đầu tư thêm 7 cầu vượt thép với kỳ vọng giảm ùn tắc và cải thiện việc đi lại của người dân.

Kẹt xe triền miên ở Công trường Dân Chủ, người dân mong sớm có cầu vượt thép

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 25.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.