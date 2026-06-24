Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay 24.6 nắng nóng cực đoan tiếp tục gia tăng cường độ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.6 sẽ là ngày nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay ẢNH: TUẤN MINH

Nắng nóng hôm nay được đánh giá là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè. Trong đó, vùng lõi nắng nóng diện rộng nhiệt độ phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cụ thể, vùng lõi nắng nóng sẽ là các khu vực trung du, đồng bằng miền Bắc; các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng; phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có nhiệt độ tiệm cận và vượt ngưỡng 40 độ C, kết hợp với hiệu ứng đô thị sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát cực đoan. Nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài liên tục từ sáng đến cuối buổi chiều.

Dự báo nhiệt độ nắng nóng ở vùng núi miền Bắc phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu nằm ngoài vùng tác động mạnh của đợt nắng nóng này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, do độ ẩm không khí giảm thấp dưới 45% cùng thời gian nắng nóng kéo dài từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động.

Người dân nên hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong các khung giờ cao điểm để phòng tránh sốc nhiệt và kiệt sức.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến ngày 26.6, sau đó có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.