Dự báo thời tiết miền Bắc nắng nóng, miền Trung có nơi trên 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua 21.6, khu vực trung du và đồng bằng miền Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt trong những ngày tới ẢNH: ĐÌNH HUY

Còn tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37 - 39 độ C. Trong đó, 7 khu vực ghi nhận có nơi trên 39 độ C: Như Xuân (Thanh Hóa); Con Cuông, Vinh (Nghệ An); Hương Khê (Hà Tĩnh); Đông Hà (Quảng Trị)...

Dự báo thời tiết hôm nay 22.6, nắng nóng mở rộng trên toàn bộ miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên) với nhiệt độ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong đó, 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên được dự báo sẽ có nhiều khu vực nắng nóng trên 39 độ C.

Dự báo miền Bắc sẽ có nắng nóng kéo dài đến ngày 24 - 25.6 và kết thúc trong ngày 26.6. Khoảng chiều tối và đêm 25.6, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, riêng ngày 26 - 27.6, vùng núi và trung du miền Bắc có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Miền Trung nắng nóng 6 ngày tới

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 22.6, khu vực miền Trung từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ nắng nóng phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết từ nay đến khoảng ngày 27 - 28.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Dự báo từ sau ngày 27 - 28.6, miền Trung tiếp tục có nắng nóng nhưng cường độ sẽ dịu dần.