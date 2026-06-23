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Chuyển động 12h: Nạn nhân 'hợp đồng kỳ nghỉ' có đòi được tiền? | Messi lập kỷ lục không tưởng

Vòng xoáy nuốt tiền mang tên "sở hữu kỳ nghỉ" ở TP.HCM

Một kỳ nghỉ dưỡng sang trọng, những lời hứa về lợi nhuận cao, thậm chí cam kết có thể mua lại hợp đồng với giá tốt hơn… đã trở thành “chiếc bẫy” khiến nhiều người mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây bị cáo buộc lừa đảo thông qua hình thức “sở hữu kỳ nghỉ”, khởi tố gần 200 bị can, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỉ đồng.

Vòng xoáy nuốt tiền mang tên ‘sở hữu kỳ nghỉ’ ở TP.HCM

Các đối tượng được cho là đã dựng lên những công ty với vẻ ngoài chuyên nghiệp, tổ chức hội thảo, tặng voucher du lịch để tiếp cận khách hàng, sau đó liên tục thuyết phục ký hợp đồng, nâng cấp gói nghỉ dưỡng với những lời hứa hấp dẫn.

Đề xuất xử phạt không lập biên bản tối đa 2 triệu, áp dụng cả phạt nguội

Nếu đề xuất mới được thông qua, một số trường hợp vi phạm hành chính có thể được xử lý nhanh hơn, thậm chí áp dụng cả với phạt nguội qua camera. Bộ Công an đang lấy ý kiến sửa đổi luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng mức phạt không lập biên bản lên tối đa 2 triệu đồng đối với tổ chức.

Cùng với đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa trong nhiều lĩnh vực, cho rằng mức phạt hiện nay đã không còn phù hợp với thực tế và chưa đủ sức răn đe.