Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyển động 12h: Nắng nóng lại vượt 40 độ C | Nguyên nhân thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Nắng nóng lại vượt 40 độ C | Nguyên nhân thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 21.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 21.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 21.6: Nắng nóng lại vượt 40 độ C | Nguyên nhân thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Nắng nóng lại vượt 40 độ C, tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

Thời tiết những ngày tới tiếp tục là câu chuyện được nhiều người quan tâm khi nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực. Có nơi nhiệt độ vượt 40 độ C, người dân cần đặc biệt lưu ý khi ra đường hoặc làm việc ngoài trời.

Nắng nóng lại vượt 40 độ C, tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

Theo dự báo, đợt nắng nóng này chưa kết thúc ngay mà còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, đặc biệt tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và một số tỉnh Tây nguyên.

Thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh do mâu thuẫn tình ái

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20.6 tại nhà một người đàn ông 61 tuổi, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh do mâu thuẫn tình ái

Tin liên quan

Chuyển động 12h: ‘Chảo lửa’ miền Trung hơn 40 độ | TikToker Nhật Duy, Nhật Hoàng lãnh án 9 năm tù

Chuyển động 12h: ‘Chảo lửa’ miền Trung hơn 40 độ | TikToker Nhật Duy, Nhật Hoàng lãnh án 9 năm tù

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 20.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Chuyển động 12h: '1.001 khoản phí' mà khách hàng phải đóng khi sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ

Chuyển động 12h: Thủ đoạn lừa đảo vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' | 93 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Khám phá thêm chủ đề

chuyển động 12h Bản tin thời sự Bắc Ninh nắng nóng án mạng ở Bắc Ninh

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận