Chuyển động 12h: Nắng nóng lại vượt 40 độ C | Nguyên nhân thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Bản tin Chuyển động 12h ngày 21.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 21.6: Nắng nóng lại vượt 40 độ C | Nguyên nhân thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Nắng nóng lại vượt 40 độ C, tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

Thời tiết những ngày tới tiếp tục là câu chuyện được nhiều người quan tâm khi nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực. Có nơi nhiệt độ vượt 40 độ C, người dân cần đặc biệt lưu ý khi ra đường hoặc làm việc ngoài trời.

Nắng nóng lại vượt 40 độ C, tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

Theo dự báo, đợt nắng nóng này chưa kết thúc ngay mà còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, đặc biệt tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và một số tỉnh Tây nguyên.

Thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh do mâu thuẫn tình ái

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20.6 tại nhà một người đàn ông 61 tuổi, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.